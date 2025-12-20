Інтерфакс-Україна
Економіка
14:11 20.12.2025

Україна отримала $125,2 млн за проєктами Світового банку LEARN та THRIVE на освіту та охорону здоров’я

Державний бюджет України 19 грудня отримав понад $125,2 млн пільгового фінансування в межах проєктів Світового банку "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN) та "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE).

"Уряд України отримав $105,7 млн за проєктом LEARN та $19,5 млн за проєктом THRIVE. Кошти надійшли до загального фонду державного бюджету", – повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

Зазначається, що отримання фінансування за проєктом LEARN стало можливим завдяки тому, що майже 8,5 тис. учнів і вчителів отримали доступ до укриттів; понад 105 тис. учителів пройшли навчання відповідно до стандартів "Нової української школи" (НУШ) для 8 класу та 381,5 тис. учнів 8 класу безкоштовно отримали нові підручники, розроблені відповідно до НУШ. Окрім того, було оновлено формулу розподілу освітньої субвенції на 2026 рік із метою збільшення мінімально необхідної кількості учнів на школу щонайменше на 30% порівняно з 2025 роком.

Ключовою метою проєкту LEARN, який реалізується з 2024 року, є покращення освітнього процесу в умовах воєнного стану шляхом створення безпечних і комфортних умов для учнів та вчителів. В його межах Світовий банк уклав з Україною угоди на суму близько $420 млн, з яких до державного бюджету вже надійшло понад $305 млн.

Щодо проєкту THRIVE, який передбачає посилення Програми медичних гарантій і інституційної спроможності Національної служби здоров’я України з метою покращення доступу пацієнтів до якісної медичної допомоги та зменшення фінансового навантаження на громадян, то він також реалізується в Україні з 2024 року, нагадав Мінфін. В його межах Світовий банк уже надав Україні близько $320 млн з передбачених угодами $454 млн, йдеться у релізі.

В ньому наголошується, що обидва проєкти впроваджуються з використанням фінансового інструменту Program-for-Results (PforR) — програми фінансування, прив’язаної до досягнення визначених результатів, що передбачає надання коштів виключно після виконання встановлених показників ефективності.

"Підтримка Світового банку є критично важливою для реформ систем освіти та охорони здоров’я України в умовах війни. З моменту запуску проєктів у 2024 році Банк уже надав $625 млн, що дозволяє підвищувати якість послуг і зміцнювати стійкість цих ключових секторів", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Теги: #проєкти #світовий_банк #фінансування

