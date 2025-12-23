Інтерфакс-Україна
09:08 23.12.2025

"Довженко-Центр" отримає додаткове фінансування у 2025р

Міністерство культури України спільно з Державним агентством з питань кіно України врегулювали фінансові питання Державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка", що виникли у 2025 році, заявили у "Довженко-Центрі".

"Необхідні кошти були перерозподілені Державним агентством України з питань кіно в межах бюджетної програми, що дозволило забезпечити роботу "Довженко-Центру", зокрема, своєчасну виплату заробітної плати працівникам і оплату комунальних послуг", – йдеться в повідомленні Центру.

Зазначається, що завдяки перерозподілу бюджетних коштів на суму озвученої потреби у розмірі 2,5 млн грн "Довженко-Центр" і надалі стабільно виконуватиме свою місію, зокрема, інституція продовжить зберігати, досліджувати та популяризувати українське кіно.

"Також Мінкульт, Держкіно та "Довженко-Центр" спільно напрацьовують рішення, які у 2026 році допоможуть посилити фінансову спроможність та автономію інституції", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на початку грудня в держпідприємстві "Національний центр Олександра Довженка" заявляє про недофінансованість в 2025 році і про недостатність запланованого фінансування на 2026 рік.

 

Теги: #фінансування #довженко_центр #мінкультури

