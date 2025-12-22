"Довженко-Центр" отримає додаткове фінансування у 2025р

Міністерство культури України спільно з Державним агентством з питань кіно України врегулювали фінансові питання Державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка", що виникли у 2025 році, заявили в "Довженко-Центрі".

"Необхідні кошти були перерозподілені Державним агентством України з питань кіно в межах бюджетної програми, що дозволило забезпечити роботу "Довженко-Центру", зокрема своєчасну виплату заробітної плати працівникам і оплату комунальних послуг", - йдеться в повідомленні Центру.

Зазначається, що завдяки перерозподілу бюджетних коштів на суму озвученої потреби у розмірі 2,5 млн грн "Довженко-Центр" і надалі стабільно виконуватиме свою місію, зокрема, інституція продовжить зберігати, досліджувати та популяризувати українське кіно.

"Також Мінкульт, Держкіно та "Довженко-Центр" спільно напрацьовують рішення, які у 2026 році допоможуть посилити фінансову спроможність та автономію інституції", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на початку грудня в держпідприємстві "Національний центр Олександра Довженка" заявляє про недофінансованість в 2025 році і про недостатність запланованого фінансування на 2026 рік.