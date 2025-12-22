Інтерфакс-Україна
Події
21:22 22.12.2025

"Довженко-Центр" отримає додаткове фінансування у 2025р

1 хв читати
"Довженко-Центр" отримає додаткове фінансування у 2025р

Міністерство культури України спільно з Державним агентством з питань кіно України врегулювали фінансові питання Державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка", що виникли у 2025 році, заявили в "Довженко-Центрі".

"Необхідні кошти були перерозподілені Державним агентством України з питань кіно в межах бюджетної програми, що дозволило забезпечити роботу "Довженко-Центру", зокрема своєчасну виплату заробітної плати працівникам і оплату комунальних послуг", - йдеться в повідомленні Центру.

Зазначається, що завдяки перерозподілу бюджетних коштів на суму озвученої потреби у розмірі 2,5 млн грн "Довженко-Центр" і надалі стабільно виконуватиме свою місію, зокрема, інституція продовжить зберігати, досліджувати та популяризувати українське кіно.

"Також Мінкульт, Держкіно та "Довженко-Центр" спільно напрацьовують рішення, які у 2026 році допоможуть посилити фінансову спроможність та автономію інституції", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на початку грудня в держпідприємстві "Національний центр Олександра Довженка" заявляє про недофінансованість в 2025 році і про недостатність запланованого фінансування на 2026 рік.

 

Теги: #фінансування #довженко_центр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 20.12.2025
Україна не зможе фінансувати армію у 800 тис. військових після війни, часткове фінансування партнерами є частиною гарантій безпеки – Зеленський

Україна не зможе фінансувати армію у 800 тис. військових після війни, часткове фінансування партнерами є частиною гарантій безпеки – Зеленський

14:11 20.12.2025
Україна отримала $125,2 млн за проєктами Світового банку LEARN та THRIVE на освіту та охорону здоров’я

Україна отримала $125,2 млн за проєктами Світового банку LEARN та THRIVE на освіту та охорону здоров’я

10:23 19.12.2025
Європейські лідери схвалюють надання кредиту для України

Європейські лідери схвалюють надання кредиту для України

04:43 19.12.2025
Кошта: Україна отримає позику, підкріплену бюджетом ЄС, в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки після виплат репарацій РФ

Кошта: Україна отримає позику, підкріплену бюджетом ЄС, в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки після виплат репарацій РФ

04:34 19.12.2025
Мерц: Україна отримає позику від ЄС в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

Мерц: Україна отримає позику від ЄС в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

04:03 19.12.2025
Кошта: є угода про фінпідтримку України на 2026-2027рр

Кошта: є угода про фінпідтримку України на 2026-2027рр

15:40 18.12.2025
Зеленський: Партнери з ЄС проінформували, що рішення про фіндопомогу може бути прийняте до кінця року

Зеленський: Партнери з ЄС проінформували, що рішення про фіндопомогу може бути прийняте до кінця року

10:50 18.12.2025
Відмова Україні у використанні активів РФ зірве діалог та дипломатичний трек, вважає Зеленський

Відмова Україні у використанні активів РФ зірве діалог та дипломатичний трек, вважає Зеленський

16:36 17.12.2025
"Євросолідарність" та "Голос" внесли в Раду законопроєкт про перерозподіл коштів держбюджету-2026 на ЗСУ

"Євросолідарність" та "Голос" внесли в Раду законопроєкт про перерозподіл коштів держбюджету-2026 на ЗСУ

13:31 17.12.2025
Норвегія профінансує новий пакет озброєння для України на суму 3,2 млрд крон - премʼєр

Норвегія профінансує новий пакет озброєння для України на суму 3,2 млрд крон - премʼєр

ВАЖЛИВЕ

Зеленський попросив депутатів і уряд підготувати пропозиції по визначенню нових підходів до святкових днів

Зеленський очікує завтра зранку доповідь від Умєрова та Гнатова щодо підготовлених документів з представниками Трампа

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Зеленський спростував інформацію про зміну міністра закордонних справ

Українська делегація вночі надасть деталі щодо перемовин у Маямі – Зеленський

ОСТАННЄ

Навроцький на зустрічі з українською делегацією не використовував слів про "бандерівців" і "український націоналізм" - голова УІНП Алфьоров

"Громадське" вважає заяву СБУ щодо очільника СБУ в Одеській області спробою дискредитації журналістського розслідування

Зеленський попросив депутатів і уряд підготувати пропозиції по визначенню нових підходів до святкових днів

Зеленський очікує завтра зранку доповідь від Умєрова та Гнатова щодо підготовлених документів з представниками Трампа

Мінрозвитку планує на 2026р угоду про міжнародні автоперевезення з Албанією та початок перевезень з Марокко

СБУ: Російські спецслужби намагалися влаштувати провокацію проти очільника Служби безпеки в Одеській області

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Elementum Energy планує до кінця 2026р запустити в роботу ВЕС 60 МВт "Дунай" на півдні Одещини – топменеджерка

Зеленський спростував інформацію про зміну міністра закордонних справ

Українська делегація вночі надасть деталі щодо перемовин у Маямі – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА