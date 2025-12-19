Інтерфакс-Україна
Події
04:34 19.12.2025

Мерц: Україна отримає позику від ЄС в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

2 хв читати

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц надав деталі угоди лідерів Європейського союзу щодо фінансової підтримки України на 2026-2027: Україна отримає позику в розмірі 90 млрд євро, яку вона поверне тільки тоді, коли Росія виплатить репарації.

Про це він повідомив вночі п’ятниці на прес-конференції по завершенню засідання Європейської ради. Обговорення українського питання тривало шість годин.

"Фінансовий пакет для України остаточно узгоджено. Як я й закликав, він включає безвідсоткову позику в розмірі 90 млрд євро, і Україна повинна буде повернути цю позику лише після отримання репарацій від Росії. Ви знаєте, що ми вже ухвалили рішення в п'ятницю, заблокувавши російські активи доти, доки Росія не сплатить репарації. І ми обговорювали цю тему сьогодні протягом кількох годин", - розповів він.

За словами канцлера Німеччини, лідери ЄС "підготувалися до використання заморожених активів для погашення кредиту лише тоді, коли Росія не сплатить репарації". "ЄС надає Україні позику у розмірі 90 млрд євро. Ця позика надходить з ринку капіталу. І Україна отримує її, коли їй потрібні ці кошти. Російські суверенні активи були знерухомлені. Це означає, що їх було вилучено, і вони будуть повернуті лише після укладення угоди з Росією щодо репарацій для України. А якщо такої угоди не буде, ці активи будуть використані, і Комісія підготує пропозиції щодо того, як це буде зроблено", - деталізував він.

Теги: #заява #фінансування #єс #мерц

05:38 19.12.2025
Чехія, Угорщина та Словаччина не будуть задіяні у виконанні рішення саміту ЄС щодо надання Україні EUR 90 млрд кредиту за рахунок бюджету ЄС

05:22 19.12.2025
Лідери ЄС засудили підтримку війни РФ третіми країнами

05:20 19.12.2025
ЄС буде посилювати тиск на РФ, 20-й пакет санкцій буде прийнятий на початку 2026 року – висновки саміту ЄС

05:16 19.12.2025
Держави-члени ЄС мають активізувати військову підтримку України – висновки саміту ЄС

05:15 19.12.2025
ЄС готовий зробити свій внесок в гарантії безпеки для України – висновки саміту ЄС

05:12 19.12.2025
Лідери ЄС знову підтвердили непохитну підтримку України – висновки саміту ЄС

04:56 19.12.2025
Фон дер Ляєн: подібно до репараційного кредиту, Україна поверне кредит тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

04:43 19.12.2025
Кошта: Україна отримає позику, підкріплену бюджетом ЄС, в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки після виплат репарацій РФ

04:03 19.12.2025
Кошта: є угода про фінпідтримку України на 2026-2027рр

22:12 18.12.2025
Трамп заявив, що сподівається на швидку реакцію України щодо мирної угоди

