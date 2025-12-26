Інтерфакс-Україна
Економіка
12:56 26.12.2025

Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

Україна попри повномасштабну війну та складні погодні умови завершила збір врожаю 2025 року, аграрії зібрали 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних культур, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.

У міністерстві додали, що після завершення збирання кукурудзи загальний обсяг виробництва зернових очікується на рівні близько 60 млн тонн.

Мінекономіки відзначило важливість отриманих результатів у контексті євроінтеграційного курсу України.

За обсягами виробництва зернових наразі Україна, згідно з даними  аграрного відомства, посідає друге місце серед країн Європейського Союзу. У виробництві кукурудзи країна є безумовним лідером: у 2025 році її зібрано 23,5 млн тонн, тоді як загальний обсяг виробництва цієї культури в ЄС становить 57 млн тонн. За соняшником країна теж утримує лідерство – 9 млн тонн проти 8,5 млн тонн у всіх країнах ЄС разом.

"Україна вже є одним із ключових виробників зерна в Європі та світі. Інтеграція України до Європейського Союзу означає формування потужного аграрного виробника з високим потенціалом зростання, що підвищує стійкість ЄС до глобальних продовольчих викликів", – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Теги: #зернові_культури #урожай #олійні_культури

