Інтерфакс-Україна
Економіка
09:57 02.11.2025

Нацбанк України покращив оцінку врожаю зернових до 61,5 млн тонн та знизив олійних до 19,3 млн тонн

2 хв читати
Нацбанк України покращив оцінку врожаю зернових до 61,5 млн тонн та знизив олійних до 19,3 млн тонн

Національний банк України у жовтневому інфляційному звіті збільшив оцінку врожаю зернових і зернобобових у 2025 році до 61,5 млн тонн з 57,9 млн тонн у липневому звіті, натомість знизив оцінку врожаю олійних до 19,3 млн тонн з 21,0 млн тонн.

"За припущеннями НБУ, у 2026–2027 роках обсяги врожаїв зернових і зернобобових зростатимуть завдяки подальшому підвищенню продуктивності агросектору та збільшенню посівів кукурудзи й інших зернових культур в регіонах з нижчим впливом кліматичних змін", – йдеться у документі.

Проте, на думку Нацбанку, врожай олійних культур, посіви яких зосереджені в південних регіонах, буде нижчим через негативний вплив кліматичних змін, посилений довгостроковими наслідками руйнування Каховської ГЕС для зрошувальних систем регіону.

"Зберігатиметься й вплив безпекової ситуації в прифронтових регіонах півдня, що погіршує умови для проведення посівної кампанії під урожай 2026 року та сповільнює темпи розмінування земель", – йдеться також у звіті.

У результаті Нацбанк покращив прогноз урожаю зернових на 2026 рік з 59,6 млн тонн до 62,9 млн тонн, на 2027 рік – з 60,4 млн тонн до 63,5 млн тонн.

В той же час очікування врожаю олійних зменшені наступного року до 21,4 млн тонн з 22,0 млн тонн, на 2027 рік – до 22,2 млн тонн з 22,8 млн тонн.

"Проте НБУ очікує збереження від’ємного внеску галузі тваринництва у додану вартість с/г через подальше скорочення поголів’я (за винятком птахівництва)", – зазначається також у звіті.

За даними Держстату, обсяги врожаю ранніх культур (пшениця, ячмінь, ріпак, зернобобові) станом на 1 жовтня 2025 року досягли 32,6 млн т, тоді як за результатами жнив 2024 року – 31,9 млн т (+2,1%). Цьогорічне зростання забезпечене насамперед за рахунок вищого врожаю пшениці (+3,9%) та зернобобових культур (+35%), тоді як врожай ячменю практично досягнув рівня минулого року (-0,6% ), а врожай ріпаку на 10,7% нижчий минулорічного.

Теги: #зернові #нбу #олійні_культури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:38 01.11.2025
НБУ планує запустити національний інноваційний хаб для фінсектора у 2026 році

НБУ планує запустити національний інноваційний хаб для фінсектора у 2026 році

14:41 31.10.2025
НБУ погіршив оцінку дефіциту е/е 2026р з 1% до 3% та імпорту газу до 6 млрд куб. м у 2025р та 5 млрд куб. м у 2026р

НБУ погіршив оцінку дефіциту е/е 2026р з 1% до 3% та імпорту газу до 6 млрд куб. м у 2025р та 5 млрд куб. м у 2026р

17:02 27.10.2025
Перша черга мультизернового переробного комплексу OLVIA запрацювала в Миколаївській області

Перша черга мультизернового переробного комплексу OLVIA запрацювала в Миколаївській області

18:58 23.10.2025
В НБУ бачать серед можливих нових маяків з МВФ розвиток ринку капіталів, детінізацію та приватизацію держбанків

В НБУ бачать серед можливих нових маяків з МВФ розвиток ринку капіталів, детінізацію та приватизацію держбанків

15:09 23.10.2025
НБУ очікує зовнішнє фінансування $15 млрд до кінця 2025р та $47 млрд у 2026р - Пишний

НБУ очікує зовнішнє фінансування $15 млрд до кінця 2025р та $47 млрд у 2026р - Пишний

14:29 23.10.2025
НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р – до $59,2 млрд

НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р – до $59,2 млрд

16:28 20.09.2025
Аграрії намолотили 29,77 млн тонн зернових з 62% площ, поки врожай на 6,7% менше, аніж на цю дату торік

Аграрії намолотили 29,77 млн тонн зернових з 62% площ, поки врожай на 6,7% менше, аніж на цю дату торік

11:48 17.07.2025
Врожай зернових та олійних в сезоні-2025 буде на 5% меншим, ніж торік

Врожай зернових та олійних в сезоні-2025 буде на 5% меншим, ніж торік

17:46 09.07.2025
Усі великі трейдери повернулися в Україну і щороку залучають до $15 млрд для експорту українського зерна - УЗА

Усі великі трейдери повернулися в Україну і щороку залучають до $15 млрд для експорту українського зерна - УЗА

17:08 09.07.2025
Україна у 2025/26 МР виростить 83 млн тонн зернових та олійних, що на 5,5% більше, ніж у минулому сезоні – прогноз УЗА

Україна у 2025/26 МР виростить 83 млн тонн зернових та олійних, що на 5,5% більше, ніж у минулому сезоні – прогноз УЗА

ВАЖЛИВЕ

НБУ погіршив оцінку дефіциту е/е 2026р з 1% до 3% та імпорту газу до 6 млрд куб. м у 2025р та 5 млрд куб. м у 2026р

"Укренерго" поновило обмеження електропостачання в усіх регіонах до 22:00

Набула чинності оновлена торговельна угода Україна-ЄС

Голова профільного комітету Ради вважає неможливим розвиток фондового ринку без оновлення НКЦПФР

Очільник фінкомітету Ради наполягатиме на допуску іноземних операторів лотерей на український ринок

ОСТАННЄ

Доходи загального фонду держбюджету в жовтні-2025 виросли на 41,6% до жовтня-2024 завдяки грантам

"Укрзалізниця" планує довести євроколію до Львова до кінця 2027р

Кабмін тимчасово продовжив заборону експорту необробленої деревини напередодні завершення мораторію

США і Китай наступного тижня підпишуть торговельну угоду - міністр фінансів

Мінекономіки запустило опитування експортерів щодо вітчизняного бренду та потреб інструментів підтримки

Fitch підтвердило рейтинг ПроКредит Банку на рівні "CCC"

ЄІБ розглядає фінансування проєкту забезпечення Миколаєва питною водою вартістю EUR70 млн

Учасниками програми "ВідновиДІМ" тепер можуть бути лише ОСББ з пошкодженнями від 1 млн грн

Ощадбанк та Укрексімбанк тимчасово закрили торговельно-офісний комплекс Gulliver, звинувачують ексвласника

Улютін закликав громади дофінансовувати пільгові кредити на житло для переселенців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА