Перша черга мультизернового переробного комплексу OLVIA запрацювала в Миколаївській області

Мультизерновий переробний комплекс олійних культур OLVIA розпочинає роботу в Миколаївській області, він стане важливим логістичним та виробничим центром для фермерів, агропідприємств і міжнародних партнерів, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

Згідно з повідомленням, проєкт реалізується у дві черги будівництва з урахуванням сучасних вимог до енергоефективності, екологічності та безпеки виробництва. Завод працює на власній парі, що виробляється з відходів переробки (лушпиння).

У межах першої черги уже завершено реконструкцію елеватора обсягом 84,7 тис. куб. м із розширенням виробничих можливостей.

У ході будівництва другої черги планується збільшити ємкості для зберігання олії, побудувати додатковий пресово-підготовчий цех і цехи рафінації, дездорації та виморожування і розливу олії в пляшки, розширити склади готової продукції та відвантаження, зайнятися власною генерацією електроенергії.

Очікується, що після запуску другої черги виробництво подвоїться.

"Це дасть підприємству можливість не лише забезпечити повний цикл переробки олії, а й вийти на сегмент B2C, поставляючи на полиці магазинів готовий брендований продукт із доданою вартістю", - наголосили в компанії.

OLVIA планує подальше розширення переробних потужностей, зокрема створення виробництва з глибокої переробки кукурудзи на крохмаль із наступним фасуванням і реалізацією продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках.