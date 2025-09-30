Інтерфакс-Україна
18:38 30.09.2025

На Миколаївщині викрили схему незаконного користування надрами на 120 млн грн – прокуратура

Правоохоронці повідомили директору одного з товариств Баштанського району Миколаївської області про підозру у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення – підземних вод, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, упродовж січня 2024 року по вересень 2025 року директор одного з товариств Баштанського району за попередньою змовою з іншою особою здійснював видобування підземних вод без відповідного дозволу на користування надрами. Надалі видобуті ресурси використовувалися для виробництва, фасування та реалізації питної води населенню. Такі дії є грубим порушенням вимог законодавства України про надра", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

У ході санкціонованих обшуків було вилучено електронасос, 10 промислових об’єктів виробничої лінії для виготовлення та сортування пластикових ємностей та маркування продукції, понад 2 тис. ємностей із готовою продукцією (негазована та газована вода), майже 900 порожніх ємностей і маркувальних засобів, а також документацію з чорновими записами.

Згідно з проведеними розрахунками, шкода, заподіяна державі внаслідок незаконного видобування корисних копалин, перевищує 120 млн грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Також до суду скеровано клопотання про накладення арешту на вилучені речові докази.

