Інтерфакс-Україна
Економіка
14:11 13.11.2025

Україна в 2026 р. збереже ліцензування зернових та олійних культур при експорті до прифронтових європейських країн

2 хв читати
Україна в 2026 р. збереже ліцензування зернових та олійних культур при експорті до прифронтових європейських країн

Україна планує зберегти у 2026 році ліцензування експорту зернових та олійних культур для поставки їх на ринки Болгарії, Румунії, Словацької Республіки, Угорщини та Республіки Польща, зазначається у проєкті постанови Кабінету міністрів, оприлюдненому на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Згідно проєкту, ліцензуванню підлягатимуть пшениця і суміш пшениці та жита (меслин) (код УКТ ЗЕД 1001 99 00 00), кукурудза (1005 90 00 00), насіння ріпаку або кользи, подрібнене або неподрібнене: насіння ріпаку або кользи з низьким вмістом ерукової кислоти (1205 10 90 00 та 1205 90 00), насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене (1206 00 91 00 та 1206 00 99 00).

"Розгляд заявок на одержання ліцензій на експорт товарів (…) здійснюється Мінекономіки в установленому ним порядку у 30-денний строк за наявності підтвердження від зазначених країн про готовність розпочинати двосторонні консультації", - зазначили у міністерстві.

При цьому видача ліцензій на експорт цих агротоварів здійснюватиметься після двосторонніх консультацій з партнерами, які виявили готовність до консультацій, у 15-денний строк з дати надходження до Мінекономіки заявки на одержання ліцензій на експорт.

Підставою для відмови у видачі ліцензії на експорт таких товарів, крім підстав, передбачених чинним українським законодавством, є інформація, отримана Мінекономіки після двосторонніх консультацій з партнерами, які виявили готовність до консультацій, про наявність підстав для відмови у видачі ліцензії на експорт зазначених товарів.

Винятком є поставки соняшнику до Республіки Болгарія, для яких буде застосовуватися автоматичний режим ліцензування.

Теги: #зернові #олійні_культури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:19 07.11.2025
Аграрії зібрали 43,63 млн тонн зернових, що на 12,6% менше минулорічних показників

Аграрії зібрали 43,63 млн тонн зернових, що на 12,6% менше минулорічних показників

09:57 02.11.2025
Нацбанк України покращив оцінку врожаю зернових до 61,5 млн тонн та знизив олійних до 19,3 млн тонн

Нацбанк України покращив оцінку врожаю зернових до 61,5 млн тонн та знизив олійних до 19,3 млн тонн

17:02 27.10.2025
Перша черга мультизернового переробного комплексу OLVIA запрацювала в Миколаївській області

Перша черга мультизернового переробного комплексу OLVIA запрацювала в Миколаївській області

16:28 20.09.2025
Аграрії намолотили 29,77 млн тонн зернових з 62% площ, поки врожай на 6,7% менше, аніж на цю дату торік

Аграрії намолотили 29,77 млн тонн зернових з 62% площ, поки врожай на 6,7% менше, аніж на цю дату торік

11:48 17.07.2025
Врожай зернових та олійних в сезоні-2025 буде на 5% меншим, ніж торік

Врожай зернових та олійних в сезоні-2025 буде на 5% меншим, ніж торік

17:46 09.07.2025
Усі великі трейдери повернулися в Україну і щороку залучають до $15 млрд для експорту українського зерна - УЗА

Усі великі трейдери повернулися в Україну і щороку залучають до $15 млрд для експорту українського зерна - УЗА

17:08 09.07.2025
Україна у 2025/26 МР виростить 83 млн тонн зернових та олійних, що на 5,5% більше, ніж у минулому сезоні – прогноз УЗА

Україна у 2025/26 МР виростить 83 млн тонн зернових та олійних, що на 5,5% більше, ніж у минулому сезоні – прогноз УЗА

18:50 17.06.2025
Американська торговельна палата в Україні занепокоєна можливим поверненням експортного мита на олійні культури

Американська торговельна палата в Україні занепокоєна можливим поверненням експортного мита на олійні культури

15:13 06.06.2025
Мінагрополітики не обмежуватиме експорт олійних культур заради завантаження переробних підприємств – міністр агрополітики

Мінагрополітики не обмежуватиме експорт олійних культур заради завантаження переробних підприємств – міністр агрополітики

10:55 30.05.2025
Аграрії виконали план посіву ярих зернових та бобових на 97%, технічних культур – на 93%

Аграрії виконали план посіву ярих зернових та бобових на 97%, технічних культур – на 93%

ВАЖЛИВЕ

"Укрзалізниця" за 9 міс.2025 отримала чистий збиток 7,3 млрд грн при скорочені доходу на 15,4%

"Енергоатом" за 9 міс.-2025 отримав 12,8 млрд грн чистого прибутку

"Укренерго" запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській І Полтавській областях

Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ

Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

ОСТАННЄ

Оновлена пенсійна модель передбачатиме базову виплату та додаткові виплати за бойовий досвід - Мінсоцполітики

Україна очікує надходження EUR6 млрд від ЄС 13 листопада – голова комітету Ради

Vantage Drilling розірвала контракт із ЛУКОЙЛом на буріння на шельфі Румунії у 2026 р.

ЄБРР планує внести у Horizon Capital Catalyst Fund EUR30 млн

Кількість нових ЖК у продажу в столичному регіоні збільшилася на 70% – "ЛУН"

"Укрзалізниця" за 9 міс.2025 отримала чистий збиток 7,3 млрд грн при скорочені доходу на 15,4%

Україні відшкодовано понад EUR3,37 млн, вкрадених у справі "Поліграфкомбінату" – САП

City One Development розпочала будівництво ЖК The Light у Києві

Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ

"Енергоатом" за 9 міс.-2025 отримав 12,8 млрд грн чистого прибутку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА