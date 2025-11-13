Україна в 2026 р. збереже ліцензування зернових та олійних культур при експорті до прифронтових європейських країн

Україна планує зберегти у 2026 році ліцензування експорту зернових та олійних культур для поставки їх на ринки Болгарії, Румунії, Словацької Республіки, Угорщини та Республіки Польща, зазначається у проєкті постанови Кабінету міністрів, оприлюдненому на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Згідно проєкту, ліцензуванню підлягатимуть пшениця і суміш пшениці та жита (меслин) (код УКТ ЗЕД 1001 99 00 00), кукурудза (1005 90 00 00), насіння ріпаку або кользи, подрібнене або неподрібнене: насіння ріпаку або кользи з низьким вмістом ерукової кислоти (1205 10 90 00 та 1205 90 00), насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене (1206 00 91 00 та 1206 00 99 00).

"Розгляд заявок на одержання ліцензій на експорт товарів (…) здійснюється Мінекономіки в установленому ним порядку у 30-денний строк за наявності підтвердження від зазначених країн про готовність розпочинати двосторонні консультації", - зазначили у міністерстві.

При цьому видача ліцензій на експорт цих агротоварів здійснюватиметься після двосторонніх консультацій з партнерами, які виявили готовність до консультацій, у 15-денний строк з дати надходження до Мінекономіки заявки на одержання ліцензій на експорт.

Підставою для відмови у видачі ліцензії на експорт таких товарів, крім підстав, передбачених чинним українським законодавством, є інформація, отримана Мінекономіки після двосторонніх консультацій з партнерами, які виявили готовність до консультацій, про наявність підстав для відмови у видачі ліцензії на експорт зазначених товарів.

Винятком є поставки соняшнику до Республіки Болгарія, для яких буде застосовуватися автоматичний режим ліцензування.