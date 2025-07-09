Інтерфакс-Україна
Економіка
17:46 09.07.2025

Усі великі трейдери повернулися в Україну і щороку залучають до $15 млрд для експорту українського зерна - УЗА

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Усі великі трейдери повернулися в Україну і щороку залучають до $15 млрд для експорту українського зерна - УЗА

В Україну станом на 2024-2025 маркетинговий рік повернулися всі крупні трейдингові компанії, що експортують зернові та олійні культури, що є дуже позитивним фактом, адже вони спроможні залучати великі фінансові кошти і кредитувати посівні роботи та жнива, повідомив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачьов.

"Усі переживали за те, що західні компанії підуть (з українського ринку через війну – ІФ-У), і буде важко торгувати. Адже вирощувати зерно – це одне, а продавати – геть інша справа. Щоб експортувати, наприклад, 50 млн тонн зерна, західні компанії залучають в Україну кредитні лінії на близько $15 млрд", - сказав він на засіданні Зернового клубу в середу в Києві.

Президент УЗА зауважив, що українські компанії самостійно не змогли б експортувати зерно не так через технічні аспекти, як через відсутність доступу до фінансових інституцій та їхніх кредитних ліній. Без великих трейдингових компаній, за його словами, українські агровиробники виростили б зерно,але викупити його було б неможливо через відсутність коштів.

"Трейдери виконують дуже важливу роль – вони фінансують торгівлю. Більшість із цих компаній мають 100 і більше років історії. Довіра банків до них дуже велика (…) Банкам зрозуміло, що можна сміливо відкривати їм кредитні лінії. Навіть якщо щось станеться, то компанія не збанкрутує. Такі компанії посилюють нашу економічну складову в аграрному виробництві", - пояснив Горбачьов.

За його інформацією, до війни в структурі трейдингового ринку на великі трейдингові компанії припадало 90% експорту зернових та олійних культур, а решту 10% поставляли на зовнішні ринки сільхозвиробники напряму. При цьому аграрії самостійно експортували здебільшого нішеві продукти, зокрема льон та вівсянку. Їх поставки виконувалися автотранспортом і залізницею, відвантаження морем були вкрай рідко.

"Під час війни низка проблем, зокрема логістичних, призвела до виходу із гри крупних великих експортерів. Сільхозвиробники "підтягнули" свої логістичні відділи. На сьогодні картина трейдерів на українському ринку виглядає так, що близько 70% (обсягів експорту зернових та олійних культур – ІФ-У) - це великі компанії, а близько 30% виробники експортують напряму", - розповів очільник галузевої асоціації.

Горбачьов водночас відзначив складності в самостійній трейдинговій роботі агровиробників, зокрема те, що вони не завжди можуть знаходити найбільш ефективні шляхи експорту. До того ж вартість їхніх перевезень не завжди дешевша, ніж у великих трейдингових компаній. Тож говорити про сталість трейдингових операцій початківців, на думку керівника УЗА, зарано.

При цьому самі виробники, як зауважив Горбачьов, наразі вважають за доцільне диверсифікувати варіанти збуту і на випадок військового форс-мажору залишають за собою право самостійної доставки продукції покупцю.

Теги: #зернові_культури #трейдери #уза #олійні_культури

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