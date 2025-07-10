Інтерфакс-Україна
Економіка
16:29 10.07.2025

Україні після перегляду квот на поставки пшениці до ЄС потрібно знайти нові ринки для 3,2 млн тонн, допомогти могло б ЕКА – думка

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Україна після запровадження квот на поставки пшениці в Європейський Союз має знайти нові ринки збуту для 3,2 млн тонн, повідомив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачьов.

"Європейський Союз 2024 року імпортував близько 7 млн тонн пшениці, із яких 4,5 млн тонн із України. На другому місті по поставкам – Канада із 1,7 млн тонн пшениці. (…) Нам із новими квотами, які побачили минулого тижня, дають право на поставку в ЄС 1,3 млн тонн. Це значить, що десь близько для 3,2 млн тонн пшениці треба буде знайти нові ринки збутку", - сказав він на засіданні "Зернового клубу" у Києві у середу.

Горбачьов нагадав, що світовий обсяг торгівлі зерном у цілому ставить близько 250 млн тонн.

"3 млн тонн завдяки таким великим імпортерам, які є в світі, упевнений, що Україна знайде можливість кому поставити зерно. Попит на пшеницю є завжди", - запевнив він.

Водночас при пошуку надійних покупців, за його словами, найважливішим питанням є вибудовування системи оплати поставленої продукції, зокрема, з низкою країн Африки та Середньої Азії, щоб мінімізувати ризики трейдерів.

Горбачьов звернув увагу на те, що наразі Експортна кредитна агенція України не покриває commodity по сировині, тобто при експорті кукурудзи, сої, пшениці, меду тощо.

"Якби збільшити обсяг накопичень грошей, які є в ЕКА і держава гарантувала покриття навіть 90% у разі, якщо тобі не заплатять, то решту 10% компанії-експортери змогли застрахувати. Це б збільшило потенційний експорт і вирішило проблеми з пошуком покупців і зміною географії експорту", - резюмував президент УЗА.

Теги: #квоти #уза #зернові_культури

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