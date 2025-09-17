Україна отримала 400 додаткових квот для вантажних перевезень до Азербайджану та Боснії і Герцеговини

Українські перевізники отримали додаткові квоти для міжнародних вантажних перевезень до Азербайджану та Боснії і Герцеговини, які збільшили їх кількість відповідно на 20% та 100%, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Згідно з його повідомленням у Facebook в середу, у випадку Азербайджану надано 100 дозволів, тоді як до Боснії і Герцеговини – 300 дозволів.

Деркач додав, що паралельно здійснюється робота, щоб українські перевізники і надалі могли стабільно виконувати перевезення до країн Європейського Союзу, де наразі дії режим "транспортного безвізу".