Інтерфакс-Україна
Економіка
18:16 31.08.2025

Кількість перевезених пасажирів в Україні за 7 міс.-2025 зросла на 0,4% до 7 міс.-2024

2 хв читати

Кількість перевезених пасажирів за сім місяців 2025 року становила 1 млрд 261,8 млн, що на 0,4% більше порівняно із аналогічним періодом 2024 року, повідомила Державна служба статистики на своєму сайті.

Згідно з її даними, пасажирообіг зріс суттєвіше – на 5,3%, до 26,24 млрд пас.*км.

Держстат зазначає, що динаміка щодо минулого року у кількості пасажирських перевезень покращується п’ятий місяць поспіль, тоді як по пасажирообігу – третій місяць поспіль.

Щодо видів транспорту, то основними по обсягу перевезень залишаються міський електротранспорт – 688,1 млн (+0,3% до 7 місяців минулого року) та автомобільний – 536 млн (+0,9%).

Зростання перевезень міським електротранспортом забезпечив метрополітен, який показав зростання 5,6% – до 189,8 млн, тоді як обсяг перевезень тролейбусами скоротився на 0,1% – до 317,7 млн, трамваями – на 4,3%, до 180,6 млн.

Залізничний транспорт з урахуванням міської електрички перевіз за сім місяців цього року 37,3 млн пасажирів, що на 4,9% менше за показник семи місяців минулого року. В той же час пасажирообіг залізничного транспорту за цей період скоротився лише на 0,1%, тоді як автомобільного зріс на 7,6%.

Варто зазначити, що в пасажирообігу частка автомобільного транспорту складає 42%, залізничного – 37%, тоді як міського електротранспорту через невеликі відстані перевезень – 16,8%.

Відомство також звітує про 0,4 млн пасажирів авіаційного транспорту, що на 57% більше, аніж за цей період минулого року, а пасажирообіг цим транспортом підскочив на 78,4% та перевищив пасажирообіг трамваями.

Теги: #пасажири #держстат #перевезення #статистика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:44 31.08.2025
Обсяг вантажоперевезень в Україні за 7 міс.-2025 впав на 12,6% - Держстат

Обсяг вантажоперевезень в Україні за 7 міс.-2025 впав на 12,6% - Держстат

19:49 29.08.2025
В Україні потребують евакуації ще майже 240 тис. людей

В Україні потребують евакуації ще майже 240 тис. людей

18:56 29.08.2025
Середня заробітна плата в Україні у липні 2025 р. склала 26,5 тис. грн - Держстат

Середня заробітна плата в Україні у липні 2025 р. склала 26,5 тис. грн - Держстат

10:20 29.08.2025
Хочемо не просто змінити процеси, а побудувати сучасну сервісну інституцію з орієнтацією на клієнта – голова Держстату

Хочемо не просто змінити процеси, а побудувати сучасну сервісну інституцію з орієнтацією на клієнта – голова Держстату

10:18 29.08.2025
Держстат планує восени презентувати новий сайт

Держстат планує восени презентувати новий сайт

10:04 29.08.2025
Держстат запустив пілот з опитування домогосподарств в Тернопільській області для відновлення їх по всій Україні

Держстат запустив пілот з опитування домогосподарств в Тернопільській області для відновлення їх по всій Україні

18:11 28.08.2025
Минула ніч стала третьою за кількістю знешкоджених та другою за кількістю випущених по Україні дронів та ракет

Минула ніч стала третьою за кількістю знешкоджених та другою за кількістю випущених по Україні дронів та ракет

17:17 28.08.2025
Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

17:53 27.08.2025
Держстат має намір оцінити чисельність населення України до кінця 2025 р. – голова

Держстат має намір оцінити чисельність населення України до кінця 2025 р. – голова

17:06 27.08.2025
Держстат завдяки відновленню статистичних звітувань планує відновити дані за 2022-2025 рр. до II кв.-2026 – голова

Держстат завдяки відновленню статистичних звітувань планує відновити дані за 2022-2025 рр. до II кв.-2026 – голова

ВАЖЛИВЕ

Заборгованість населення України за ЖКП у II кв. становила 106,6 млрд грн

Держстат запустив пілот з опитування домогосподарств в Тернопільській області для відновлення їх по всій Україні

Держстат завдяки відновленню статистичних звітувань планує відновити дані за 2022-2025 рр. до II кв.-2026 – голова

Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба

ОСТАННЄ

В Раді бізнесу підтримують законопроєкт №12439 зі сподіванням на зниження тиску правоохоронців на бізнес

Мінсоцполітики розробило порядок надання субвенції на формування житлового фонду для маломобільних громадян

Доходи загального фонду держбюджету в серпні-2025 за відсутності грантів впали на 39,4% до серпня-2024

Українська делегація в США обговорили з керівництвом Nasdaq розвиток української економіки

Заборгованість населення України за ЖКП у II кв. становила 106,6 млрд грн

ФДМ виставив на аукціон ЄМК ДП "Спецагро" в центрі Києва за 4,98 млн грн

Міжнародний конектор з транспортування водню в ЄС через Карпатські гори має бути створений в Україні

ЄК оголосила про свої пропозиції щодо початку реалізації спільної з США декларації про торгівлю

Швейцарія профінансує 12 проєктів компаній на понад 93 млн франків - Свириденко

Агрофірма громадянина Австрії запустила елеваторний комплекс і комбікормовий завод на Черкащині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА