22:27 20.12.2025

Видатки загального фонду держбюджету у листопаді-2025 зросли на 9,7% до листопада-2024 – Мінфін

Касові видатки загального фонду державного бюджету України за листопад цього року склали 374,1 млрд грн, що на 33,2 млрд грн, або 9,7% більше порівняно із листопадом минулого року, повідомило Міністерство фінансів на сайті.

Згідно з його даними, загалом за січень–листопад 2025 року ці видатки досягли 3,54 трлн грн, що на 540,0 млрд грн, або на 18,0% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень – листопад 2025 року становили 2,22 трлн грн, або 62,9% від усіх видатків загального фонду. У тому числі, у листопаді було витрачено 221,7 млрд грн", – зазначило відомство.

Місяцем раніше на безпеку і оборону було витрачено 220,6 млрд грн за сумарних видатків загального фонду у 346,8 млрд грн.

Мінфін вже всьоме прибрав зі зведення більш конкретні дані про виплати зарплат військовим, закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, а також ряд інших даних, наприклад, перерахування Національній службі здоров'я України (НСЗУ), Пенсійному фонду та Фонду розвитку підприємництва.

В той же час міністр фінансів Сергій Марченко у відповідях на запитання у Верховній Раді 19 вересня повідомив, що помісячний рівень грошового забезпечення військових в цьому році суттєво зростає. "Січень – 78,8 (млрд грн), лютий – 86, березень – 86, квітень – 91, травень – 97 і серпень також 98 (млрд грн)", – сказав він.

У листопаді минулого року Мінфін звітував про виплату 86,6 млрд грн грошового забезпечення військовим.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше за 11 місяців спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 1400 млрд грн, у тому числі у листопаді – 132,8 млрд грн, або 39,4% від загального обсягу видатків, витрачених за 11 місяців 2025 року. Проти аналогічного періоду минулого року ці витрати зросли на 238,2 млрд грн, або на 20,6%, у тому числі у листопаді – на 17,5 млрд грн, або на 15,2%.

Витрати на оплату використання товарів і послуг склали за січень-листопад цього року 518,5 млрд грн, у тому числі у листопаді – 60,5 млрд грн, або 14,7% від загального обсягу видатків, тоді як за 11 місяців минулого року вони дорівнювали 463 млрд грн, у тому числі у листопаді – 46,1 млрд грн.

Як повідомив Мінфін, 582,7 млрд грн, або 16,5% від загального обсягу видатків, було спрямовано у січні-листопаді цього року на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), що на 72,1 млрд грн або на 14,1% більше проти аналогічного періоду минулого року. Після тимчасового спаду у жовтні у листопаді цього року ці витрати зросли до 58,3 млрд грн порівняно із 44,6 млрд грн у листопаді минулого року.

Видатки на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) склали за 11 місяців цього року 434 млрд грн, або 12,3% від загального обсягу видатків, у тому числі у листопаді – 49,6 млрд грн. Проти січня-листопада-2024 ці видатки зросли на 104 млрд грн, або 31,5%.

Обслуговування державного боргу за 11 місяців цього року обійшлося загальному фонду держбюджету у 319,9 млрд грн, або 9% від загального обсягу, в тому числі у листопаді – 40 млрд грн. Це на 33,2 млрд грн більше, аніж за 11 місяців минулого року.

Нарешті 173,1 млрд грн, або 4,9% від загального обсягу у січні-листопаді цього року було використано на трансферти місцевим бюджетам, у тому числі у листопаді – 16,8 млрд грн. Проти січня-листопада минулого року ці витрати зросли на 10,1 млрд грн, або на 6,2%.

Як повідомлялося, доходи держбюджету України за 11 місяців цього року склали 3,29 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 2,34 трлн грн, що відповідно на 24,1% та 23,5% більше за відповідні показники 2024 року. Касові видатки склали за січень-листопад 4,54 трлн грн, що на 20,3% перевищило видатки того ж періоду попереднього року.

За 2024 рік зростання доходів загального фонду становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, тоді як видатки за загальним фондом збільшилися на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 в результаті двох його великих збільшень у липні та жовтні наразі має заплановані доходи (без грантів) в обсязі 2,50 трлн грн, тоді як видатки – 4,65 трлн грн, у тому числі загального фонду – відповідно 2,28 трлн грн та 4,29 трлн грн.

Верховна Рада ухвалила 3 грудня державний бюджет України на 2026 рік з доходами 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн. За загальним фондом доходи бюджету наступного року заплановані у обсязі 2,61 трлн грн, видатки – 4,38 трлн грн.

Джерело: mof.gov.ua

Теги: #видатки #бюджет #статистика

