Найприбутковішими у ІІІ кв.-2025 стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім та mono, mono обійшов за активами Укрсиб

Чистий прибуток державного ПриватБанку за підсумками трьох кварталів 2025 року збільшився порівняно із аналогічним періодом минулого року на 4,7% – до 50,63 млрд грн, що склало 42,4% від усього фінансового результату банківської системи, свідчать дані Національного банку України.

Згідно зі статистикою регулятора, до трійки лідерів увійшли ще один держбанк – Ощадбанк із чистим прибутком 13,88 млрд грн, що на 17,3% більше показника дев’яти місяців минулого року, а також Райффайзен Банк – 7,33 млрд грн, що на 19,2% більше за показник минулого року.

У першій п’ятірці найприбутковіших банків державний Укрексімбанк утримав четверту позицію з чистим прибутком 6,96 млрд грн, що на 18,5% більше, ніж торік, а п’ятим став Універсал Банк (mono) із результатом 5,10 млрд грн, який зріс на 27,7% у річному вимірі.

Окрім того Універсал банк у третьому кварталі цього року за розміром загальних активів обійшов Укрсиббанк та зайняв 7-му позицію за цим показником на ринку серед 60 банків.

Позиції з шостої до десятої зайняли банки, чиї фінансові результати за три квартали 2025 року знизилися у річному порівнянні.

Шосте місце в списку посів ПУМБ із чистим прибутком 4,79 млрд грн, що на 7,6% менше, ніж торік, тоді як Укрсиббанк через зниження прибутку на 18,5% перемістився на сьому позицію з результатом 4,11 млрд грн, а восьмим став ОТП Банк, який скоротив фінансовий результат на 6,5% – до 3,90 млрд грн.

Дев’яту та десяту позиції серед найприбутковіших банків за підсумками трьох кварталів року посіли відповідно державний Укргазбанк із результатом 3,90 млрд грн (-16,5%) та Креді Агріколь Банк із прибутком 3,63 млрд грн (-29,0%).

Більше 1 млрд грн чистого прибутку заробили за підсумками дев’яти місяців цього року ще 5 банків: Сітібанк – 3,18 млрд грн (-13,8%), державний Сенс Банк – 2,64 млрд грн (-21,9%), банк "Південний" – 2,11 млрд грн (+7,9%), А-Банк – 1,22 млрд грн (+21,3%) та Кредобанк – 1,10 млрд грн (-11,0%).

Зі збитком перші дев’ять місяців 2025 року завершили 11 із 60 банків

Зокрема найбільший збиток отримав виведений з ринку на початку листопада РВС Банк – 139,6 млн грн проти 10,6 млн грн прибутку торік, активи фінустанови впали за рік на 63,0% – до 1,65 млрд грн.

Другим за величиною втрат став націоналізований ПІН Банк – 44,0 млн грн, який за дев’ять місяців минулого року також отримав збиток 34,9 млн грн. А замкнув трійку Банк "Альянс" з 42,6 млн грн збитку, який за три квартали минулого року отримав 51,0 млн грн прибутку.