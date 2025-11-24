Інтерфакс-Україна
Економіка
14:28 24.11.2025

Найприбутковішими у ІІІ кв.-2025 стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім та mono, mono обійшов за активами Укрсиб

2 хв читати
Найприбутковішими у ІІІ кв.-2025 стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім та mono, mono обійшов за активами Укрсиб

Чистий прибуток державного ПриватБанку за підсумками трьох кварталів 2025 року збільшився порівняно із аналогічним періодом минулого року на 4,7% – до 50,63 млрд грн, що склало 42,4% від усього фінансового результату банківської системи, свідчать дані Національного банку України.

Згідно зі статистикою регулятора, до трійки лідерів увійшли ще один держбанк – Ощадбанк із чистим прибутком 13,88 млрд грн, що на 17,3% більше показника дев’яти місяців минулого року, а також Райффайзен Банк – 7,33 млрд грн, що на 19,2% більше за показник минулого року.

У першій п’ятірці найприбутковіших банків державний Укрексімбанк утримав четверту позицію з чистим прибутком 6,96 млрд грн, що на 18,5% більше, ніж торік, а п’ятим став Універсал Банк (mono) із результатом 5,10 млрд грн, який зріс на 27,7% у річному вимірі.

Окрім того Універсал банк у третьому кварталі цього року за розміром загальних активів обійшов Укрсиббанк та зайняв 7-му позицію за цим показником на ринку серед 60 банків.

Позиції з шостої до десятої зайняли банки, чиї фінансові результати за три квартали 2025 року знизилися у річному порівнянні.

Шосте місце в списку посів ПУМБ із чистим прибутком 4,79 млрд грн, що на 7,6% менше, ніж торік, тоді як Укрсиббанк через зниження прибутку на 18,5% перемістився на сьому позицію з результатом 4,11 млрд грн, а восьмим став ОТП Банк, який скоротив фінансовий результат на 6,5% – до 3,90 млрд грн.

Дев’яту та десяту позиції серед найприбутковіших банків за підсумками трьох кварталів року посіли відповідно державний Укргазбанк із результатом 3,90 млрд грн (-16,5%) та Креді Агріколь Банк із прибутком 3,63 млрд грн (-29,0%).

Більше 1 млрд грн чистого прибутку заробили за підсумками дев’яти місяців цього року ще 5 банків: Сітібанк – 3,18 млрд грн (-13,8%), державний Сенс Банк – 2,64 млрд грн (-21,9%), банк "Південний" – 2,11 млрд грн (+7,9%), А-Банк – 1,22 млрд грн (+21,3%) та Кредобанк – 1,10 млрд грн (-11,0%).

Зі збитком перші дев’ять місяців 2025 року завершили 11 із 60 банків

Зокрема найбільший збиток отримав виведений з ринку на початку листопада РВС Банк – 139,6 млн грн проти 10,6 млн грн прибутку торік, активи фінустанови впали за рік на 63,0% – до 1,65 млрд грн.

Другим за величиною втрат став націоналізований ПІН Банк – 44,0 млн грн, який за дев’ять місяців минулого року також отримав збиток 34,9 млн грн. А замкнув трійку Банк "Альянс" з 42,6 млн грн збитку, який за три квартали минулого року отримав 51,0 млн грн прибутку.

Теги: #нбу #статистика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 18.11.2025
НБУ оштрафував RozetkaPay на 13,6 млн грн та Portmone Group на 7,8 млн грн

НБУ оштрафував RozetkaPay на 13,6 млн грн та Portmone Group на 7,8 млн грн

13:13 18.11.2025
Валютні інтервенції НБУ збільшились за тиждень на 21,6% на фоні здешевлення гривні

Валютні інтервенції НБУ збільшились за тиждень на 21,6% на фоні здешевлення гривні

21:24 11.11.2025
Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ

Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ

16:24 11.11.2025
Банки у жовтні профінансували запуск 97 МВт нової генерації в енергетиці – НБУ

Банки у жовтні профінансували запуск 97 МВт нової генерації в енергетиці – НБУ

02:26 11.11.2025
Країни ЄС у вересні надали захист 79,2 тис. біженцям з України, це рекорд з серпня 2023 року - Євростат

Країни ЄС у вересні надали захист 79,2 тис. біженцям з України, це рекорд з серпня 2023 року - Євростат

20:14 01.11.2025
Пасажиропотік у тиждень шкільних канікул виріс на 10,3%

Пасажиропотік у тиждень шкільних канікул виріс на 10,3%

19:38 23.10.2025
Інвестиції в статутний капітал в рамках стимулюючої валютної лібералізації у вересні досягли $56 млн

Інвестиції в статутний капітал в рамках стимулюючої валютної лібералізації у вересні досягли $56 млн

09:30 21.10.2025
Статистика доставки підручників за новим механізмом змушує замислитися над його ефективністю - голова комітету Ради

Статистика доставки підручників за новим механізмом змушує замислитися над його ефективністю - голова комітету Ради

ВАЖЛИВЕ

Уряд скасує "Національний кешбек" з травня-2026р., але через нестачу коштів виплати можуть зупинити вже у лютому

Ціна українських акцій на біржах у Варшаві та Лондоні підскочила на 4-25% на новинах про мирний план

Україна наразі не експортує е/е після значних пошкоджень ТЕС і ГЕС ворожими атаками – Міненерго

Українські акції, облігації та ВВП-варанти подорожчали на новинах про новий мирний план

Прем’єрка України разом з МВФ сподівається на прийняття держбюджету-2026 до 2 грудня

ОСТАННЄ

Уряд скасує "Національний кешбек" з травня-2026р., але через нестачу коштів виплати можуть зупинити вже у лютому

"Ліси України" про результати аукціонів з поставкою в І кв.-2026: дуб і береза подорожчали, вільха подешевшала

Ціна українських акцій на біржах у Варшаві та Лондоні підскочила на 4-25% на новинах про мирний план

Лише 5% бізнесу не відчуває браку кадрів, проте 83% респондентів відкрили нові вакансії у 2025р. - опитування ЄБА

Rauta виведе у 2026 р. на український ринок матеріали, виготовлені з "зеленої" сталі

Видатки загального фонду держбюджету у жовтні-2025 зросли на 10,7% до жовтня-2024 - Мінфін

Ощадбанк продовжив строк дії платіжних карток до 30 червня 2026 року

Чистий прибуток банків України за 9 міс.-2025 року зріс на 1,9% – до 119,4 млрд грн

Трамп поки що не має наміру скасовувати санкції проти нафтових компаній із РФ

Україна наразі не експортує е/е після значних пошкоджень ТЕС і ГЕС ворожими атаками – Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА