Пасажиропотоки через кордон на в’їзд та виїзд цього тижня рівні – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через український кордон у перший тиждень грудня, з 29 листопада по 5 грудня, збільшився на 1,8% – до 461 тис. за рахунок зростання потоку на в’їзд, свідчать дані Держприкордонслужби.

Згідно з ними, кількість перетинів кордону на виїзд зменшилася до 230 тис. з 231 тис. тижнем раніше, тоді як на в’їзд збільшилася до 231 тис. з 222 тис.

В цю суботу, 6 грудня, кількість перетинів кордону на виїзд та в’їзд також була близькою – відповідно 34 тис. та 32 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, цього тижня також підросло до 124 тис. зі 121 тис. тижнем раніше, а потік машин із гуманітарними вантажами –до 516 з 454.

За даними Держприкордонслужби, станом на 18:00 неділі черги по 40 легкових авто були на ПП "Устилуг" та "Шегині" на кордоні з Польщею, 15 авто на ПП "Лужанка" та 3-5 авто на ПП "Тиса" та "Косино" на кордоні з Угорщиною.

На всіх інших переходах, за даними Держприкордонслужби, з українського боку черги були відсутні.

Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні лише трохи більші за минулорічні. Тоді за подібні 7 днів з України виїхало 229 тис. людей, а в’їхало 223 тис. Потік машин також був меншим – 120 тис.

Торік саме в цей тиждень пасажиропотік почав потрохи зростати після зниження у листопаді, але значний стрибок – на 28,1% – стався вже у третій тиждень грудня перед Різдвом.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 200 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року Сергій Соболєв, який був тоді заступником міністра економіки, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ та підтвердив цей прогноз наприкінці жовтня. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 14 листопада 2025 року оцінювалась в 5,331 млн (на 3 жовтня – 5,192 млн), а загалом у світі - у 5,880 млн (5,753 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 05.12 35 21 29 26 17 76 04.12 32 19 28 25 18 66 03.12 31 18 31 27 18 116 02.12 32 28 31 19 17 58 01.12 30 18 36 33 17 52 30.11 32 20 40 36 18 74 29.11 38 23 36 31 19 74 28.11 37 23 30 26 18 56 27.11 34 21 28 25 16 71 26.11 30 19 30 27 18 54 25.11 29 18 29 26 16 69 24.11 30 18 33 30 17 79 23.11 34 20 37 34 18 57 22.11 37 22 35 31 18 68

Дані: Держприкордонслужба