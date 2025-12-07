Інтерфакс-Україна
Події
19:25 07.12.2025

Пасажиропотоки через кордон на в’їзд та виїзд цього тижня рівні – дані Держприкордонслужби

4 хв читати
Пасажиропотоки через кордон на в’їзд та виїзд цього тижня рівні – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через український кордон у перший тиждень грудня, з 29 листопада по 5 грудня, збільшився на 1,8% – до 461 тис. за рахунок зростання потоку на в’їзд, свідчать дані Держприкордонслужби.

Згідно з ними, кількість перетинів кордону на виїзд зменшилася до 230 тис. з 231 тис. тижнем раніше, тоді як на в’їзд збільшилася до 231 тис. з 222 тис.

В цю суботу, 6 грудня, кількість перетинів кордону на виїзд та в’їзд також була близькою – відповідно 34 тис. та 32 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, цього тижня також підросло до 124 тис. зі 121 тис. тижнем раніше, а потік машин із гуманітарними вантажами –до 516 з 454.

За даними Держприкордонслужби, станом на 18:00 неділі черги по 40 легкових авто були на ПП "Устилуг" та "Шегині" на кордоні з Польщею, 15 авто на ПП "Лужанка" та 3-5 авто на ПП "Тиса" та "Косино" на кордоні з Угорщиною.

На всіх інших переходах, за даними Держприкордонслужби, з українського боку черги були відсутні.

Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні лише трохи більші за минулорічні. Тоді за подібні 7 днів з України виїхало 229 тис. людей, а в’їхало 223 тис. Потік машин також був меншим – 120 тис.

Торік саме в цей тиждень пасажиропотік почав потрохи зростати після зниження у листопаді, але значний стрибок – на 28,1% – стався вже у третій тиждень грудня перед Різдвом.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 200 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року Сергій Соболєв, який був тоді заступником міністра економіки, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ та підтвердив цей прогноз наприкінці жовтня. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 14 листопада 2025 року оцінювалась в 5,331 млн (на 3 жовтня – 5,192 млн), а загалом у світі - у 5,880 млн (5,753 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт
05.12 35 21 29 26 17 76
04.12 32 19 28 25 18 66
03.12 31 18 31 27 18 116
02.12 32 28 31 19 17 58
01.12 30 18 36 33 17 52
30.11 32 20 40 36 18 74
29.11 38 23 36 31 19 74
28.11 37 23 30 26 18 56
27.11 34 21 28 25 16 71
26.11 30 19 30 27 18 54
25.11 29 18 29 26 16 69
24.11 30 18 33 30 17 79
23.11 34 20 37 34 18 57
22.11 37 22 35 31 18 68

Дані: Держприкордонслужба

 

 

 

Теги: #перетин #кордон #статистика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:20 02.12.2025
Фон дер Ляєн: ЄС готує нові санкції проти Білорусі через загострення ситуації на кордоні з Литвою

Фон дер Ляєн: ЄС готує нові санкції проти Білорусі через загострення ситуації на кордоні з Литвою

19:30 30.11.2025
Пасажиропотік через кордон за тиждень скоротився ще на 3,2%

Пасажиропотік через кордон за тиждень скоротився ще на 3,2%

11:48 27.11.2025
Литва, Польща і Латвія готові за необхідності обговорювати спільне закриття кордону з Білоруссю

Литва, Польща і Латвія готові за необхідності обговорювати спільне закриття кордону з Білоруссю

14:28 24.11.2025
Найприбутковішими у ІІІ кв.-2025 стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім та mono, mono обійшов за активами Укрсиб

Найприбутковішими у ІІІ кв.-2025 стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім та mono, mono обійшов за активами Укрсиб

08:57 22.11.2025
РФ шахедами атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, він призупинив роботу

РФ шахедами атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, він призупинив роботу

21:33 18.11.2025
Проєкт з модернізації ПП "Порубне" на кордоні з Румунією стартує у грудні

Проєкт з модернізації ПП "Порубне" на кордоні з Румунією стартує у грудні

12:57 11.11.2025
Оформлення ТЗ та пішоходів в ПП "Дяківці-Раковець" на кордоні з Румунією відновлено – ДПСУ

Оформлення ТЗ та пішоходів в ПП "Дяківці-Раковець" на кордоні з Румунією відновлено – ДПСУ

02:26 11.11.2025
Країни ЄС у вересні надали захист 79,2 тис. біженцям з України, це рекорд з серпня 2023 року - Євростат

Країни ЄС у вересні надали захист 79,2 тис. біженцям з України, це рекорд з серпня 2023 року - Євростат

20:14 01.11.2025
Пасажиропотік у тиждень шкільних канікул виріс на 10,3%

Пасажиропотік у тиждень шкільних канікул виріс на 10,3%

20:46 27.10.2025
Вільнюс офіційно повідомив Мінськ про закриття литовсько-білоруського кордону до подальшого повідомлення

Вільнюс офіційно повідомив Мінськ про закриття литовсько-білоруського кордону до подальшого повідомлення

ВАЖЛИВЕ

У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

Кількість загиблих від ворожих обстрілів у Харківській області зросла до трьох у неділю – прокуратура

У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

Росія за тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів – Зеленський

ОСТАННЄ

Угорщина й Словаччина збираються оскаржити в суді постанову ЄС про заборону імпорту нафти й газу з РФ

Четверо цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів та атака БпЛА в Сумській області - ОВА

Лідери Нідерландів, Фінляндії та Великої Британії обговорили гарантії безпеки для України та нові варіанти її підтримки

У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

Єврокомісія втратила доступ до свого рекламного облікового запису у соціальній мережі Х - ЗМІ

Кількість загиблих від ворожих обстрілів у Харківській області зросла до трьох у неділю – прокуратура

Імовірне знищення Печенізької дамби не матиме критичного впливу на фронт – 16 армійський корпус ЗСУ

Колишнього міністра оборони і ексрегіонала Кузьмука звільнили з позиції позаштатного радника Командувача Сил ТрО

ВАКС обрав запобіжний захід спільнику народної депутатки, яку підозрюють у хабарі $250 тис.

Найближчі два дні в Україні без істотних опадів, у вівторок на сході та півночі можливий мокрий сніг з дощем

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА