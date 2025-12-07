Пасажиропотоки через кордон на в’їзд та виїзд цього тижня рівні – дані Держприкордонслужби
Пасажиропотік через український кордон у перший тиждень грудня, з 29 листопада по 5 грудня, збільшився на 1,8% – до 461 тис. за рахунок зростання потоку на в’їзд, свідчать дані Держприкордонслужби.
Згідно з ними, кількість перетинів кордону на виїзд зменшилася до 230 тис. з 231 тис. тижнем раніше, тоді як на в’їзд збільшилася до 231 тис. з 222 тис.
В цю суботу, 6 грудня, кількість перетинів кордону на виїзд та в’їзд також була близькою – відповідно 34 тис. та 32 тис.
Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, цього тижня також підросло до 124 тис. зі 121 тис. тижнем раніше, а потік машин із гуманітарними вантажами –до 516 з 454.
За даними Держприкордонслужби, станом на 18:00 неділі черги по 40 легкових авто були на ПП "Устилуг" та "Шегині" на кордоні з Польщею, 15 авто на ПП "Лужанка" та 3-5 авто на ПП "Тиса" та "Косино" на кордоні з Угорщиною.
На всіх інших переходах, за даними Держприкордонслужби, з українського боку черги були відсутні.
Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні лише трохи більші за минулорічні. Тоді за подібні 7 днів з України виїхало 229 тис. людей, а в’їхало 223 тис. Потік машин також був меншим – 120 тис.
Торік саме в цей тиждень пасажиропотік почав потрохи зростати після зниження у листопаді, але значний стрибок – на 28,1% – стався вже у третій тиждень грудня перед Різдвом.
Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.
За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 200 тис.
Як зазначив на початку березня 2023 року Сергій Соболєв, який був тоді заступником міністра економіки, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.
Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ та підтвердив цей прогноз наприкінці жовтня. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.
Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 14 листопада 2025 року оцінювалась в 5,331 млн (на 3 жовтня – 5,192 млн), а загалом у світі - у 5,880 млн (5,753 млн).
У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.
Перетини західного кордону України, тис.:
|Дата
|з України
|у т.ч. у Польщу
|в Україну
|у т.ч. українці
|кількість авто
|гуманіт. авто, шт
|05.12
|35
|21
|29
|26
|17
|76
|04.12
|32
|19
|28
|25
|18
|66
|03.12
|31
|18
|31
|27
|18
|116
|02.12
|32
|28
|31
|19
|17
|58
|01.12
|30
|18
|36
|33
|17
|52
|30.11
|32
|20
|40
|36
|18
|74
|29.11
|38
|23
|36
|31
|19
|74
|28.11
|37
|23
|30
|26
|18
|56
|27.11
|34
|21
|28
|25
|16
|71
|26.11
|30
|19
|30
|27
|18
|54
|25.11
|29
|18
|29
|26
|16
|69
|24.11
|30
|18
|33
|30
|17
|79
|23.11
|34
|20
|37
|34
|18
|57
|22.11
|37
|22
|35
|31
|18
|68
Дані: Держприкордонслужба