Фон дер Ляєн: ЄС готує нові санкції проти Білорусі через загострення ситуації на кордоні з Литвою

Європейський Союз готує нові санкції проти Білорусі через зростання кількості вторгнень контрабандних повітряних куль у повітряний простір Литви та інші гібридні атаки на країну, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом Литви Гітанасом Науседою.

"Така гібридна атака режиму Лукашенка є абсолютно неприйнятною. Литва продовжує демонструвати нашу повну солідарність. Ми готуємо подальші заходи в рамках нашого режиму санкцій", – зазначила фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/vonderleyen/status/1995534904302489846?s=46