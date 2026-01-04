Інтерфакс-Україна
Події
11:28 04.01.2026

РНБО ввела санкції проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, пов'язаних з виробництвом засобів зв'язку, РЕБ та мікроелектроніки для ОПК РФ

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 95 фізичних і 70 юридичних осіб, більшість із яких – громадяни та резиденти Російської Федерації.

Відповідний указ президента України №8/2026 від 3 січня 2026р. оприлюднений на сайті Офісу президента.

Зазначається, що підсанкційні особи й компанії пов’язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення Росії та діяльністю її оборонно-промислового комплексу. Серед них – підприємства та їх керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК та силових структур.

Санкції запроваджені проти промислових підприємств хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу РФ.

"Запроваджені обмеження мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві озброєння й військової техніки, що використовуються у війні проти України. Наша країна продовжить роботу з партнерами над синхронізацією українських санкцій у юрисдикціях країн-партнерів. Деякі з позицій будуть враховані у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу, підготовка якого триває", - зазначається у повідомленні.

Теги: #рнбо #санкції #указ #зеленський

