Знижки на російську нафту до кінця грудня зросли до 28,2 $/бар

Знижки на російську нафту Urals в російських західних портах за умовами FOB збільшилися до $26,45-28,2 за барель до кінця грудня з $20,1-22,5 за барель в листопаді, знижки в індійських портах зросли трохи більше ніж на $3 за барель, ESPO подешевшала на $6,9 за барель, а дисконт у Китаї збільшився на $7 за барель, такі дані наводить агентство Argus, з ними ознайомився «Інтерфакс-Україна».

Так, у Приморському порту російський сорт Urals на 29 грудня продавався зі знижкою $26,45 за барель до еталонної котирування "Североморський датований" (NSD, відображає вартість кошика з північноморських сортів Брент, Фортиз, Осеберг, Екофіск і Троль, а також американського сорту WTI Мідленд) порівняно з дисконтом у $20,11 за барель за підсумками листопада.

На FOB Novorossiysk дисконти зросли трохи істотніше: знижка за котируванням Urals Med Suezmax fob Novorossiysk зросла на $5,4 за барель - з $20,995 в листопаді до $26,4 на кінець грудня, а дисконт котирування Urals Med Aframax fob Novorossiysk до NSD збільшився на $5,7 за барель - з $22,505 до $28,2 за барель.

За даними Argus, дисконт для російської Urals в індійських портах (DAP West Coast India) до кінця місяця, що минає, зріс на $3,035/барр. - з $4,965 до $8/барр. Дисконт на інший сорт російської нафти - ESPO, що продається з порту Козьміно на сході країни, до сорту Dubai за підсумками торгів 29 грудня досяг $14 за барель проти $10,05 за барель у листопаді (зростання на $3,95 за барель).

Дисконт Urals з поставкою в Китай (Urals DAP Shandong) до ICE Brent в $1,94 за барель в листопаді зріс до $9 за барель на кінець грудня.

На 29 грудня котирування нафти NSD склало $62,52 за барель у порівнянні з $63,63 за барель у листопаді. При цьому Urals в порту Приморськ на цю дату продавалася в середньому за $36,07 за барель у порівнянні з $40,39 за барель у листопаді. Котирування Urals Med Aframax FOB Novorossiysk на 29 грудня склало $34,32 за барель проти $41,13 за барель місяцем раніше.