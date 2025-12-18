Інтерфакс-Україна
19:19 18.12.2025

Держприкордонслужба: На Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежено через атаку РФ

Державна прикордонна служба повідомила про обмеження руху до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою через ворожу авіаційну атаку.

"На Одещині внаслідок авіаційної атаки РФ рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у Телеграм-каналі у четвер

Повідомляється, що внаслідок атаки окупаційних військ РФ, здійсненої по об’єкту критичної інфраструктури, призупинено рух трасою "Одеса-Рені".

Держприкордонслужба звернулася до громадян з рекомендацією утриматися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації обстановки.

Як повідомлялося раніше, в Одеській області тимчасово перекрито рух на трасі М-15 Одеса - Рені (на м.Бухарест), по території с.Маяки. За даними місцевого видання "Думська", трасу було перекрито через російськи удари. Повідомлення видання супроводжується відео з вибухом в районі автошляху. Пізніше глава Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що рух трасою перекрито в обидві сторони. Згодом – було повідомлення про дронову атаку на цивільне авто на ділянці біля с. Маяки - загинула жінка, постраждали троє дітей.

 

Теги: #одеська_область #обмеження #кордон

