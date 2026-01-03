Інтерфакс-Україна
Події
08:25 03.01.2026

Аварійна ситуація з водопостачанням у Миколаєві не пов'язана з обстрілами - Кім

1 хв читати
Аварійна ситуація з водопостачанням у Миколаєві не пов'язана з обстрілами - Кім

У Миколаєва сталася аварійна ситуація з водопостачанням, яка не пов'язана з обстрілами, воду подають в місто з пониженим тиском, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

"Миколаїв. Щодо водопостачання. Відбулась аварійна ситуація не пов'язана з обстрілами. Зараз вода подається в місто з пониженим тиском", - написав він у телеграмі.

За його словами, роботи з відновлення ведуться, обсяг води буде поступово збільшуватись.

Орієнтовно до кінця дня роботи мають бути завершені, підкреслив Кім.

 

Теги: #обмеження #миколаїв #водопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:14 31.12.2025
Кабмін продовжив обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026р.

Кабмін продовжив обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026р.

18:54 30.12.2025
"Укренерго" в останній день року застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

"Укренерго" в останній день року застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

19:46 28.12.2025
"Укренерго" у понеділок запровадить графіки відключень електроенергії в більшості регіонів України

"Укренерго" у понеділок запровадить графіки відключень електроенергії в більшості регіонів України

19:07 25.12.2025
"Укренерго" у пʼятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

"Укренерго" у пʼятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

19:14 24.12.2025
"Укренерго" в четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" в четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

15:38 24.12.2025
У Харкові обмежено подачу тепла та гарячої води внаслідок ворожих ударів по критичній інфраструктурі

У Харкові обмежено подачу тепла та гарячої води внаслідок ворожих ударів по критичній інфраструктурі

07:51 20.12.2025
У Миколаєві через відключення е/е на маршрути вийдуть 37 тролейбусів з автономним ходом

У Миколаєві через відключення е/е на маршрути вийдуть 37 тролейбусів з автономним ходом

06:37 20.12.2025
У двох районах Миколаєва зникло світло після атаки РФ

У двох районах Миколаєва зникло світло після атаки РФ

19:56 19.12.2025
"Укренерго" в суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

"Укренерго" в суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

19:19 18.12.2025
Держприкордонслужба: На Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежено через атаку РФ

Держприкордонслужба: На Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежено через атаку РФ

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила 80 із 95 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на восьми локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський запропонував главі Мінцифри Федорову очолити Міноборони

Буданов призначений керівником Офісу президента України, а Іващенко – начальником ГУР – укази

В 44 населених пунктах на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію дітей

Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Дейнеко продовжить роботу в МВС - Зеленський

ОСТАННЄ

У столиці Венесуели пролунали вибухи - ЗМІ

Через ворожу атаку на Київщині зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури

Ворог атакував Херсонщину, дві жертви і двоє постраждалих

ППО знищила 80 із 95 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на восьми локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Окупанти за добу втратили 750 осіб та 101 од. спецтехніки - Генштаб

Під ворожим обстрілом опинилися 23 населені пункти Запорізької області

Ворог вночі атакував критичну інфраструктуру Миколаївщини, постраждалих немає

3 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Сибіга під час візиту на Сумщину провів телефонні розмови з главами МЗС Кіпру, Швейцарії та Франції

Росіяни поранили чоловіка на Херсонщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА