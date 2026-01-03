Аварійна ситуація з водопостачанням у Миколаєві не пов'язана з обстрілами - Кім

У Миколаєва сталася аварійна ситуація з водопостачанням, яка не пов'язана з обстрілами, воду подають в місто з пониженим тиском, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

"Миколаїв. Щодо водопостачання. Відбулась аварійна ситуація не пов'язана з обстрілами. Зараз вода подається в місто з пониженим тиском", - написав він у телеграмі.

За його словами, роботи з відновлення ведуться, обсяг води буде поступово збільшуватись.

Орієнтовно до кінця дня роботи мають бути завершені, підкреслив Кім.