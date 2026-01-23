Інтерфакс-Україна
Події
18:05 23.01.2026

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

НЕК "Укренерго" у суботу обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України.

"Завтра, 24 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться у повідомленні "Укренерго" у Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

Як повідомлялося, з 13 січня, після чергової масованої атаки РФ, весь Київ перейшов на режим екстрених відключень е/е. До цього вони застосовувалися з 9 січня на лівому березі столиці й періодично – на правому. Поки що терміни переходу на погодинні графіки в Києві не прогнозуються. Також графіки погодинних відключень не діють, зокрема, для Київщини та частини Одещини.

23 січня ситуація в енергосистемі суттєво погіршилася через вихід в аварійний ремонт частини генерації. Зранку у багатьох регіонах були застосовані аварійні обмеженнях. В окремих регіонах, зокрема, у Миколаївській та Сумській областях, були введені спецграфіки аварійних відключень, які передбачають відключення в тому числі й критичної інфраструктури.

