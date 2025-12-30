Інтерфакс-Україна
30.12.2025

"Укренерго" в останній день року застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

НЕК "Укренерго" в останній день 2025 року обмежуватиме електропостачання у більшості регіонів України.

"Завтра, 31 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться у повідомленні "Укренерго" у Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

