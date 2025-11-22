Інтерфакс-Україна
Події
08:57 22.11.2025

РФ шахедами атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, він призупинив роботу

1 хв читати
РФ шахедами атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, він призупинив роботу
Фото: https://t.me/UkraineCustoms

РФ шахедами в ніч на суботу атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, повідомляє Державна митна служба України.

"У ніч на 22.11.2025 ворожими обстрілами ударних БПЛА пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка"", - сказано в телеграмі.

Як повідомляється, міжнародний пункт пропуску Орлівка тимчасово призупиняє роботу.

Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків.

"Просимо для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску", - закликали у відомстві.

 

Теги: #румунія #кордон #шахеди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:23 21.11.2025
Президент Румунії вітає поновлені зусилля Трампа щодо припинення війни та підтверджує свою підтримку України

Президент Румунії вітає поновлені зусилля Трампа щодо припинення війни та підтверджує свою підтримку України

21:33 18.11.2025
Проєкт з модернізації ПП "Порубне" на кордоні з Румунією стартує у грудні

Проєкт з модернізації ПП "Порубне" на кордоні з Румунією стартує у грудні

16:23 17.11.2025
Румунія була змушена евакуювати мешканців селища, брутальна ескалація терору з боку Росії загрожує не тільки Україні - Сибіга

Румунія була змушена евакуювати мешканців селища, брутальна ескалація терору з боку Росії загрожує не тільки Україні - Сибіга

14:44 17.11.2025
У Румунії евакуювали село через атаку російських дронів по порту на Одещині

У Румунії евакуювали село через атаку російських дронів по порту на Одещині

12:57 11.11.2025
Оформлення ТЗ та пішоходів в ПП "Дяківці-Раковець" на кордоні з Румунією відновлено – ДПСУ

Оформлення ТЗ та пішоходів в ПП "Дяківці-Раковець" на кордоні з Румунією відновлено – ДПСУ

19:44 07.11.2025
Україна має виграти цю війну, оскільки бореться за безпеку Європи - президент Румунії

Україна має виграти цю війну, оскільки бореться за безпеку Європи - президент Румунії

20:14 01.11.2025
Пасажиропотік у тиждень шкільних канікул виріс на 10,3%

Пасажиропотік у тиждень шкільних канікул виріс на 10,3%

13:12 29.10.2025
Міноборони Румунії підтвердило скорочення чисельності військ США у Європі

Міноборони Румунії підтвердило скорочення чисельності військ США у Європі

20:46 27.10.2025
Вільнюс офіційно повідомив Мінськ про закриття литовсько-білоруського кордону до подальшого повідомлення

Вільнюс офіційно повідомив Мінськ про закриття литовсько-білоруського кордону до подальшого повідомлення

20:33 27.10.2025
Румунія та Україна обговорили можливості розвитку двостороннього військово-технічного співробітництва

Румунія та Україна обговорили можливості розвитку двостороннього військово-технічного співробітництва

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ

Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом

"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

Зеленський поговорив з Венсом – джерело

Зеленський пропонуватиме альтернативи до пунктів "плану 28", але без приводів звинуватити Україну в небажанні миру

ОСТАННЄ

Низка сенаторів США обох партій висловили скептицизм стосовно плану Трампа по досягненню миру в Україні

Держприкордонслужба: на Донеччині знищено рухомий пункт розвідки та управління ППО "Овод" окупантів

У Харківській області двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

В Голубівці на Донеччині минулої доби загинула людина, ще одну поранено - ОВА

Українську тактичну балістичну ракету FP7 поставлять на озброєння ЗСУ до кінця 2025р - головний конструктор компанії Fire Point

Сибіга: Польща повинна бути залучена до зусиль з встановлення миру в Україні

Президент Польщі: Ціною миру не може бути досягнення стратегічних цілей агресором, а агресором була і є РФ

Вночі безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим, зокрема електропідстанцію в Красноперекопську

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ

Ворог атакував Херсонщину, шестеро людей постраждали - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА