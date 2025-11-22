РФ шахедами атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, він призупинив роботу

Фото: https://t.me/UkraineCustoms

РФ шахедами в ніч на суботу атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, повідомляє Державна митна служба України.

"У ніч на 22.11.2025 ворожими обстрілами ударних БПЛА пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка"", - сказано в телеграмі.

Як повідомляється, міжнародний пункт пропуску Орлівка тимчасово призупиняє роботу.

Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків.

"Просимо для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску", - закликали у відомстві.