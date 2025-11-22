08:57 22.11.2025
РФ шахедами атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, він призупинив роботу
Фото: https://t.me/UkraineCustoms
РФ шахедами в ніч на суботу атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, повідомляє Державна митна служба України.
"У ніч на 22.11.2025 ворожими обстрілами ударних БПЛА пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка"", - сказано в телеграмі.
Як повідомляється, міжнародний пункт пропуску Орлівка тимчасово призупиняє роботу.
Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків.
"Просимо для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску", - закликали у відомстві.