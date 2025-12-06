Молдова звернулась по екстрену енергетичну допомогу до Румунії через атаки на енергосистему України – ЗМІ

Moldelectrica, молдовська енергетична компанія, звернулась за екстреної допомоги до Румунії через атаку РФ на енергосистему України, повідомляє у суботу телеканал TV8.

"Молдова ризикує залишитися без світла після нападу Росії на Україну. Важлива енергетична група була відключена, а лінії міжсистемного з’єднання працюють майже на межі максимального навантаження. Moldelectrica звернулася до Румунії за допомогою у разі аварії, запобіжно на найближчі кілька годин", - йдеться у повідомленні на сайті мовника.

Згідно з повідомленням Moldelectrica, щоб уникнути перевантажень і можливих відключень, цей перетік енергії допоможе забезпечить стабільну і безпечну роботу національної електроенергетичної системи.

Водночас влада закликає громадян раціонально використовувати електроенергію, особливо в години пікового навантаження, щоб зменшити навантаження на мережу.