Україна не планує продавати стратегічні об’єкти, критично важливі для продовольчої безпеки - Соболев

Фото: https://www.facebook.com/

Україна не планує продавати стратегічні об’єкти, критично важливі для продовольчої безпеки, зокрема ключові портові елеватори, проте решту об’єктів приватний сектор зможе зробити ефективнішими, заявив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев в інтерв`ю Latifundist.com.

Міністр зазначив, що крім кейсів зі спиртзаводами чи комбінатами хлібопродуктів є ще чимало інших об’єктів: від елеваторів і млинів до переробних заводів і господарств.

"Загалом наразі йдеться про 32 активи, серед яких 2 підприємства агропрофілю, 5 комбінатів хлібопродуктів, 11 спиртзаводів, а також 14 майданчиків виробництва та зберігання ДП "Укрспирт". Багато з цих об’єктів були успадковані від радянських часів і давно потребують модернізації", - наголосив він.

Міністр нагадав, що за останні роки влада активно просунула процес приватизації: значна частина ще радянських об’єктів передана в приватні руки через прозорі аукціони "Прозорро.Продажі". Зокрема, більшість спиртзаводів і комбінатів хлібопродуктів уже знайшли нових власників, які вкладають кошти в оновлення та розширення.

"Це не лише звільнило державу від неефективного адміністрування, а й принесло реальні доходи до бюджету, які ми спрямовуємо на оборону та відновлення", - підкреслив Соболев.

Він розповів, що в 2026–2027 роках буде намагатися суттєво прискорити приватизацію і масштабувати механізми публічно-приватного-партнерства, щоб залучати приватний капітал, технології та управлінську експертизу в активи, де це принесе найшвидший ефект для продуктивності.

Крім того, уряд паралельно готує й більш складні інструменти, зокрема продаж міноритарних часток у держкомпаніях: держава зберігає контроль, але відкриває доступ інвестору до участі в розвитку та підвищенні стандартів управління, резюмував міністр економіки.