Інтерфакс-Україна
Події
19:30 30.11.2025

Пасажиропотік через кордон за тиждень скоротився ще на 3,2%

4 хв читати
Пасажиропотік через кордон за тиждень скоротився ще на 3,2%

Пасажиропотік через український кордон у останній тиждень листопада, з 22 по 28 листопада, скоротився ще на 3,2% – до 453 тис., останній раз на такому низькому рівні він був у середині березня цього року, свідчать дані Держприкордонслужби.

Згідно з ними, кількість перетинів кордону на виїзд зменшилася до 231 тис. з 235 тис. тижнем раніше, тоді на в’їзд – до 222 тис. з 233 тис.

В цю суботу, 29 листопада, кількість перетинів кордону на виїзд та в’їзд була близькою – відповідно 38 тис. та 36 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, цього тижня також скоротилося до 121 тис. зі 123 тис. тижнем раніше, потік машин із гуманітарними вантажами – відповідно до 454 з 464.

За даними Держприкордонслужби, станом на 18:00 неділі на кордоні з Польщею найбільша черга у 40 легкових авто була на ПП "Устилуг". Ще 10 машин очікували проходження кордону у ПП "Угринів".

На кордоні зі Словаччиною черги були на обох ПП – "Ужгород" та "Малий Березний" – та складали по 15 машин.

На кордоні з Угорщиною 10 авто чекали проходження кордону на ПП "Лужанка", а ще 6 – на ПП "Тиса", тоді як на румунському та молдовському кордонах черги були відсутні.

Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні трохи більші за минулорічні. Тоді за подібні 7 днів з України виїхало 222 тис. людей, а в’їхало 214 тис. Потік машин також був меншим – 118 тис.

Торік в тиждень шкільних канікул наприкінці жовтня пасажиропотік виріс на 10,2%, після чого за два тижні знизився на 25% і приблизно на такому рівні тримався вже до стрибка під час різдвяних та новорічних свят.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 201 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року Сергій Соболев, який був тоді заступником міністра економіки, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ та підтвердив цей прогноз наприкінці жовтня. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 14 листопада 2025 року оцінювалась в 5,331 млн (на 3 жовтня – 5,192 млн), а загалом у світі - у 5,880 млн (5,753 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт
28.11 37 23 30 26 18 56
27.11 34 21 28 25 16 71
26.11 30 19 30 27 18 54
25.11 29 18 29 26 16 69
24.11 30 18 33 30 17 79
23.11 34 20 37 34 18 57
22.11 37 22 35 31 18 68
21.11 35 21 30 26 17 66
20.11 34 21 29 25 18 55
19.11 31 19 29 25 16 74
18.11 30 18 30 26 17 85
17.11 30 18 36 33 17 52
16.11 36 22 41 37 19 56
15.11 39 24 38 33 19 76

Дані: Держприкордонслужба

 

 

 

Теги: #перетин #кордон #статистика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:48 27.11.2025
Литва, Польща і Латвія готові за необхідності обговорювати спільне закриття кордону з Білоруссю

Литва, Польща і Латвія готові за необхідності обговорювати спільне закриття кордону з Білоруссю

14:28 24.11.2025
Найприбутковішими у ІІІ кв.-2025 стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім та mono, mono обійшов за активами Укрсиб

Найприбутковішими у ІІІ кв.-2025 стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім та mono, mono обійшов за активами Укрсиб

08:57 22.11.2025
РФ шахедами атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, він призупинив роботу

РФ шахедами атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, він призупинив роботу

21:33 18.11.2025
Проєкт з модернізації ПП "Порубне" на кордоні з Румунією стартує у грудні

Проєкт з модернізації ПП "Порубне" на кордоні з Румунією стартує у грудні

12:57 11.11.2025
Оформлення ТЗ та пішоходів в ПП "Дяківці-Раковець" на кордоні з Румунією відновлено – ДПСУ

Оформлення ТЗ та пішоходів в ПП "Дяківці-Раковець" на кордоні з Румунією відновлено – ДПСУ

02:26 11.11.2025
Країни ЄС у вересні надали захист 79,2 тис. біженцям з України, це рекорд з серпня 2023 року - Євростат

Країни ЄС у вересні надали захист 79,2 тис. біженцям з України, це рекорд з серпня 2023 року - Євростат

20:14 01.11.2025
Пасажиропотік у тиждень шкільних канікул виріс на 10,3%

Пасажиропотік у тиждень шкільних канікул виріс на 10,3%

20:46 27.10.2025
Вільнюс офіційно повідомив Мінськ про закриття литовсько-білоруського кордону до подальшого повідомлення

Вільнюс офіційно повідомив Мінськ про закриття литовсько-білоруського кордону до подальшого повідомлення

20:57 26.10.2025
Президент Литви пропонує обмежити транзит до Калінінграда та закрити кордон із Білоруссю - ЗМІ

Президент Литви пропонує обмежити транзит до Калінінграда та закрити кордон із Білоруссю - ЗМІ

12:34 25.10.2025
У пунктах пропуску Львівщини впроваджують систему EES, є черги - прикордонники

У пунктах пропуску Львівщини впроваджують систему EES, є черги - прикордонники

ВАЖЛИВЕ

У зустрічі делегацій США та України у Маямі перерва, очікується продовження - ЗМІ

"Укренерго" у понеділок обмежуватиме споживання в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 3 черг

Переговори між делегаціями України та США у Маямі розпочались

Залужний: Війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої

Зеленський анонсував санкції проти "Роснєфті" й "Лукойла" та інші санкції

ОСТАННЄ

Грем: Пропозиції Залужного щодо гарантій безпеки "значно перевищують можливі"

У зустрічі делегацій США та України у Маямі перерва, очікується продовження - ЗМІ

WSJ: США та Україна обговорюють можливі терміни виборів і варіанти територіального обміну з РФ

Кислиця назвав "гарним початком" зустріч української та американської делегацій на перемовинах у Флориді

Німеччина надасть Україні додаткові €170 млн на зміцнення енергосистеми взимку – Свириденко

"Укренерго" у понеділок обмежуватиме споживання в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 3 черг

Зеленський заявив, що Україна перебуває в повній координації з Єврокомісією, анонсував розмову з генсеком НАТО

РФ за день здійснила понад 50 атак по Дніпропетровщині, є поранений

БпЛА, якими росіяни атакували Вишгород, були з касетними боєприпасами

Сибіга привітав рішення президента Навроцького скасувати зустріч з Орбаном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА