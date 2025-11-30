Пасажиропотік через кордон за тиждень скоротився ще на 3,2%

Пасажиропотік через український кордон у останній тиждень листопада, з 22 по 28 листопада, скоротився ще на 3,2% – до 453 тис., останній раз на такому низькому рівні він був у середині березня цього року, свідчать дані Держприкордонслужби.

Згідно з ними, кількість перетинів кордону на виїзд зменшилася до 231 тис. з 235 тис. тижнем раніше, тоді на в’їзд – до 222 тис. з 233 тис.

В цю суботу, 29 листопада, кількість перетинів кордону на виїзд та в’їзд була близькою – відповідно 38 тис. та 36 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, цього тижня також скоротилося до 121 тис. зі 123 тис. тижнем раніше, потік машин із гуманітарними вантажами – відповідно до 454 з 464.

За даними Держприкордонслужби, станом на 18:00 неділі на кордоні з Польщею найбільша черга у 40 легкових авто була на ПП "Устилуг". Ще 10 машин очікували проходження кордону у ПП "Угринів".

На кордоні зі Словаччиною черги були на обох ПП – "Ужгород" та "Малий Березний" – та складали по 15 машин.

На кордоні з Угорщиною 10 авто чекали проходження кордону на ПП "Лужанка", а ще 6 – на ПП "Тиса", тоді як на румунському та молдовському кордонах черги були відсутні.

Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні трохи більші за минулорічні. Тоді за подібні 7 днів з України виїхало 222 тис. людей, а в’їхало 214 тис. Потік машин також був меншим – 118 тис.

Торік в тиждень шкільних канікул наприкінці жовтня пасажиропотік виріс на 10,2%, після чого за два тижні знизився на 25% і приблизно на такому рівні тримався вже до стрибка під час різдвяних та новорічних свят.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 201 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року Сергій Соболев, який був тоді заступником міністра економіки, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ та підтвердив цей прогноз наприкінці жовтня. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 14 листопада 2025 року оцінювалась в 5,331 млн (на 3 жовтня – 5,192 млн), а загалом у світі - у 5,880 млн (5,753 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 28.11 37 23 30 26 18 56 27.11 34 21 28 25 16 71 26.11 30 19 30 27 18 54 25.11 29 18 29 26 16 69 24.11 30 18 33 30 17 79 23.11 34 20 37 34 18 57 22.11 37 22 35 31 18 68 21.11 35 21 30 26 17 66 20.11 34 21 29 25 18 55 19.11 31 19 29 25 16 74 18.11 30 18 30 26 17 85 17.11 30 18 36 33 17 52 16.11 36 22 41 37 19 56 15.11 39 24 38 33 19 76

Дані: Держприкордонслужба