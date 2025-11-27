Інтерфакс-Україна
11:48 27.11.2025

Литва, Польща і Латвія готові за необхідності обговорювати спільне закриття кордону з Білоруссю

Латвія і Польща готові вести переговори з Литвою про спільне закриття кордонів з Білоруссю, заявила литовський прем’єр-міністр Інга Ругінене.

"Прем’єр-міністри - і Польщі, і Латвії - запевнили мене, що в разі необхідності вони готові сісти і обговорити таку можливість (закриття кордону з Білоруссю – ІФ-У)", - заявила Ругінене, яку цитує портал Литовського національного радіо і телебачення (LRT).

При цьому глава уряду Литви підкреслила, що "ми поки не досягли цієї стадії".

"Коли це станеться, я запрошу всіх прем’єр-міністрів, і ми будемо координувати спільні дії", - додала вона.

Раніше Ругінене заявляла, що литовський уряд найближчими днями розгляне питання про повторне закриття кордону з Білоруссю.

