05:23 09.01.2026

У частині районів Києва через обстріли виникли перебої з опаленням та гарячою водою – КМДА

Через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури у частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Наразі опалення відсутнє або подається на понижених параметрах у Деснянському, Печерському районах, а також у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/16525

Теги: #київ #водопостачання #опалення

