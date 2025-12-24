Правила єдині для всіх – Нацбанк прокоментував рішення Revolut закрити рахунки клієнтам в Україні

Національний банк України підтримує відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій в Україні, але вимагає від всіх гравців проходження процедури авторизації відповідно до вимог українського законодавства, йдеться у коментарі НБУ щодо рішення необанку Revolut закрити рахунки користувачам в Україні, відкриті через литовський Revolut Bank UAB.

"Правила єдині для всіх – будь-яка компанія, яка має намір надавати фінансові послуги резидентам України, має пройти процедуру авторизації відповідно до вимог українського законодавства і дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів та рекламу", – йдеться у прес-релізі Нацбанку в Телеграм ввечері у вівторок.

Зазначається, що Revolut повідомляв НБУ про наміри припинити надавати послуги резидентам України.

"Ми, як і раніше, відкриті до регуляторного діалогу з компанією Revolut та вітаємо будь-яку авторизовану належним чином форму присутності цієї компанії на фінансовому ринку України", – у свою чергу зазначив Нацбанк.

Він наголосив, що майбутня модель присутності на українському ринку визначатиметься безпосередньо самою компанією з урахуванням українських регуляторних вимог та переліку послуг, які планується надавати українським споживачам.

"Національний банк забезпечить оперативний розгляд пакета документів стосовно авторизації, підготовленого відповідно до вимог чинного законодавства. У межах регуляторного діалогу компанії надано вичерпні роз’яснення щодо можливих механізмів авторизації", – сказано у релізі.

Як повідомлялося, британський необанк Revolut 11 лютого 2025 року після півторамісячного бета-тестування офіційно заявив про вихід на український ринок на основі ліцензії, виданої Європейським центральним банком Revolut Bank UAB (Литва). Водночас через два тижні Національний банк України (НБУ) наголосив на необхідності отримання фінтехом ліцензії на діяльність в Україні, яку Revolut планував отримати пізніше.

У квітні заступник голови НБУ Дмитро Олійник заявляв, що Нацбанк зацікавлений у виході необанка Revolut на український ринок, але в межах законодавчих і регуляторних вимог, тож веде з ним діалог про отримання банківської ліцензії. В інтерв’ю NV Бізнес він повідомив, що, за оцінками регулятора, українці відкрили приблизно до 100 тис. рахунків у Revolut.

Врешті решт 22 грудня Revolut попередив українських клієнтів, що вимушений буде закрити їхні рахунки з 22 лютого 2026 року. "Згідно з місцевими нормами, ми з прикрістю повідомляємо, що більше не зможемо надавати наші послуги мешканцям України", – йшлося у повідомленнях, який банк розіслав користувачам.

Водночас рахунки українців, які проживають та офіційно зареєстровані в країнах Європейської економічної зони, Revolut продовжить обслуговувати.

"Хоча наразі ми не можемо надавати послуги мешканцям України, ми залишаємося відданими ідеї зробити їх доступними в майбутньому і повідомимо про зміни, якщо ситуація зміниться", – додав Revolut.

Проти виходу на український ринок Revolut без отримання ліцензії виступав monobank – найбільший український необанк, другий за кількістю роздрібних карткових клієнтів в Україні.

Revolut був заснований 2015 року у Великій Британії, його штаб квартира знаходиться в Лондоні.

