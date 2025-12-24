Інтерфакс-Україна
Події
00:37 24.12.2025

Правила єдині для всіх – Нацбанк прокоментував рішення Revolut закрити рахунки клієнтам в Україні

3 хв читати

Національний банк України підтримує відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій в Україні, але вимагає від всіх гравців проходження процедури авторизації відповідно до вимог українського законодавства, йдеться у коментарі НБУ щодо рішення необанку Revolut закрити рахунки користувачам в Україні, відкриті через литовський Revolut Bank UAB.

"Правила єдині для всіх – будь-яка компанія, яка має намір надавати фінансові послуги резидентам України, має пройти процедуру авторизації відповідно до вимог українського законодавства і дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів та рекламу", – йдеться у прес-релізі Нацбанку в Телеграм ввечері у вівторок.

Зазначається, що Revolut повідомляв НБУ про наміри припинити надавати послуги резидентам України.

"Ми, як і раніше, відкриті до регуляторного діалогу з компанією Revolut та вітаємо будь-яку авторизовану належним чином форму присутності цієї компанії на фінансовому ринку України", – у свою чергу зазначив Нацбанк.

Він наголосив, що майбутня модель присутності на українському ринку визначатиметься безпосередньо самою компанією з урахуванням українських регуляторних вимог та переліку послуг, які планується надавати українським споживачам.

"Національний банк забезпечить оперативний розгляд пакета документів стосовно авторизації, підготовленого відповідно до вимог чинного законодавства. У межах регуляторного діалогу компанії надано вичерпні роз’яснення щодо можливих механізмів авторизації", – сказано у релізі.

Як повідомлялося, британський необанк Revolut 11 лютого 2025 року після півторамісячного бета-тестування офіційно заявив про вихід на український ринок на основі ліцензії, виданої Європейським центральним банком Revolut Bank UAB (Литва). Водночас через два тижні Національний банк України (НБУ) наголосив на необхідності отримання фінтехом ліцензії на діяльність в Україні, яку Revolut планував отримати пізніше.

У квітні заступник голови НБУ Дмитро Олійник заявляв, що Нацбанк зацікавлений у виході необанка Revolut на український ринок, але в межах законодавчих і регуляторних вимог, тож веде з ним діалог про отримання банківської ліцензії. В інтерв’ю NV Бізнес він повідомив, що, за оцінками регулятора, українці відкрили приблизно до 100 тис. рахунків у Revolut.

Врешті решт 22 грудня Revolut попередив українських клієнтів, що вимушений буде закрити їхні рахунки з 22 лютого 2026 року. "Згідно з місцевими нормами, ми з прикрістю повідомляємо, що більше не зможемо надавати наші послуги мешканцям України", – йшлося у повідомленнях, який банк розіслав користувачам.

Водночас рахунки українців, які проживають та офіційно зареєстровані в країнах Європейської економічної зони, Revolut продовжить обслуговувати.

"Хоча наразі ми не можемо надавати послуги мешканцям України, ми залишаємося відданими ідеї зробити їх доступними в майбутньому і повідомимо про зміни, якщо ситуація зміниться", – додав Revolut.

Проти виходу на український ринок Revolut без отримання ліцензії виступав monobank – найбільший український необанк, другий за кількістю роздрібних карткових клієнтів в Україні.

Revolut був заснований 2015 року у Великій Британії, його штаб квартира знаходиться в Лондоні.

Джерело: https://t.me/nbu_ua/3605

Теги: #коментар #нбу #revolut

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:39 22.12.2025
Департамент міжнародного співробітництва НБУ залишився під координацію Ніколайчука

Департамент міжнародного співробітництва НБУ залишився під координацію Ніколайчука

14:01 22.12.2025
Збереження облікової ставки НБУ 15,5% підтримали 10 членів КМП, один був за зниження до 15% – НБУ

Збереження облікової ставки НБУ 15,5% підтримали 10 членів КМП, один був за зниження до 15% – НБУ

09:50 19.12.2025
НБУ: малим держбанкам, що порушують вимоги до капіталу, слід підвищувати ефективність і мати план дій

НБУ: малим держбанкам, що порушують вимоги до капіталу, слід підвищувати ефективність і мати план дій

18:40 18.12.2025
Банкрутство окремих страховиків не загрожує стабільній роботі фінансового сектору – НБУ

Банкрутство окремих страховиків не загрожує стабільній роботі фінансового сектору – НБУ

18:11 18.12.2025
НБУ: після досягнення миру банки мають зменшувати частку держсектору в кредитах

НБУ: після досягнення миру банки мають зменшувати частку держсектору в кредитах

20:58 17.12.2025
Корнієнко: в умовах війни партія "Слуга народу" має посилювати роботу на місцях і підтримку людей

Корнієнко: в умовах війни партія "Слуга народу" має посилювати роботу на місцях і підтримку людей

20:58 10.12.2025
Російський закон про "безхазяйне" майно на ТОТ грубо порушує основоположні норми міжнародного права та права людини – МЗС України

Російський закон про "безхазяйне" майно на ТОТ грубо порушує основоположні норми міжнародного права та права людини – МЗС України

19:23 28.11.2025
Сірко про відставку Єрмака: Президент зробив правильний крок

Сірко про відставку Єрмака: Президент зробив правильний крок

21:45 04.11.2025
Климпуш-Цинцадзе: Україна не має права ігнорувати зауваження, викладені у звіті Єврокомісії

Климпуш-Цинцадзе: Україна не має права ігнорувати зауваження, викладені у звіті Єврокомісії

21:15 18.10.2025
Перемовини щодо постачання Україні озброєння з боку США перейшли у непублічну площину — Мережко

Перемовини щодо постачання Україні озброєння з боку США перейшли у непублічну площину — Мережко

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про обстріли: Росіяни намагаються зламати Різдво, докладаємо максимум зусиль, щоб українці були зі світлом

Зеленський анонсував нові програми прямої підтримки на 2026 рік

Частина Чернігова знеструмлена внаслідок ворожого удару по енергооб'єкту – Чернігівобленерго

Генштаб: з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська

На 2026р заплановано суттєво розширити проєкт "Центрів життєстійкості" - Музиченко

ОСТАННЄ

Держадепартамент США збирається заборонити в'їзд в країну особам, яких вважає відповідальними за цензурування американських онлайн-платформ в Європі - Рубіо

Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують у збиранні інформації для Кремля - ЗМІ

Сибіга скоординував із австралійською колегою подальші кроки для подальшого зміцнення оборонних спроможностей України

МЗС України назвало Почесних амбасадорів України 2025

Літак з військовою делегацією Лівії на чолі з начальником Генштабу розбився, повертаючись з Туреччини

Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

Загиблих та постраждалих внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоповерхівку в Чернігові не виявлено

Зеленський про обстріли: Росіяни намагаються зламати Різдво, докладаємо максимум зусиль, щоб українці були зі світлом

Зеленський анонсував нові програми прямої підтримки на 2026 рік

Дрон влучив у 9-й поверх багатоповерхівки в Чернігові, про постраждалих наразі невідомо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА