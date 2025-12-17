Інтерфакс-Україна
Політика
20:58 17.12.2025

Корнієнко: в умовах війни партія "Слуга народу" має посилювати роботу на місцях і підтримку людей

Партія "Слуга народу" у непростий час сьогодення повинна бути ближче до людей, вважає обраний керівник політичної сили, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

""Погодився на пропозицію команди і політичного лідера Володимира Зеленського очолити партію. Партія — працює в непростому часі, як і ми всі. Чотири роки триває війна. І виклики, на жаль, тільки масштабуються. І, звичайно, зараз наша структура, як ніколи, має бути ближче до людей, намагатися бути поруч, допомагати, приймати виважені важливі рішення особливо на місцевому рівні", — сказав Корнієнко агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

За його словами, актив та структура партії достатньо великі: понад двісті міських голів, близько 5,5 тисяч депутатів місцевих всіх рівнів; фракція - монобільшість у Верховній Раді, уряд нею сформований.

"Крім того, дуже велика кількість призначенців на місцях - голови обласних та районних рад. Дуже багато фракцій — кілька сотень. Понад 150 партійних офісів, які працюють і в режимах роботи з депутатами, з виборцями, і в гуманітарному плані. І це все потребує координації, контролю та підсилення", — зазначив народний депутат.

Корнієнко підкреслив, що партія останні роки, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, достатньо активно допомагала фронту. Він нагадав, що близько 600 млн гривень було спрямовано партією напряму на фронт.

"І кілька десятків мільярдів гривень за участі або за ініціативи партійців на місцях — в обласних, міських радах — були спрямовані на потреби фронту. Звичайно, треба цей напрямок продовжувати та підсилювати", - наголосив народний депутат.

Говорячи про міжнародну діяльність партії, Корнієнко нагадав, що "Слуга народу" — член європейської партії ALDE,  а висуванка політичної сили Євгенія Кравчук — віцепрезидентка ALDE.

"Ця лінія буде теж підсилюватись, розширюватись. Ми плануємо встановити взаємодію з усіма сестринськими партіями і почати більш активно залучати їх, в першу чергу, до гуманітарних проєктїв в Україні", - сказав Корнієнко.

У планах нового очільника партії — зміцнення т жіночого та молодіжного крил партії.

"Якщо казати ідеологічно — це партія президента Володимира Зеленського, і вона буде продовжувати бути партією президента. Я думаю, що зараз в цей важкий час, коли наш президент, як Верховний Головнокомандувач, проводить особисто, дуже важкі переговори про мир, паралельно керуючи  країною, що воює, нам треба всім об'єднатися і скоординуватися, щоб підсилювати всі його дії, які  зміцнюють  нашу обороноздатність , утримують економіку та направлені  на досягнення справедливого миру для України", - зазначив Корнієнко.

Найближчим часом Корнієнко має намір входити у стан справ політичної сили.

"Глибше розберуся, які зараз відбуваються процеси, як партія працює. І ближче до лютого, можливо, буде нагода вже запропонувати якісь стратегічні та тактичні кроки", - анонсував політик.

Теги: #партія #коментар

