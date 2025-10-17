Самі лише розмови про ракети "Томагавк" змусили Путіна шукати діалогу зі США – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував результати телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Путіним. На думку Сибіги "сила може створити імпульс для миру", про що міністр написав на платформі X у четвер.

"Сьогоднішній телефонний дзвінок між президентом США Дональдом Трампом і Путіним демонструє, як навіть обговорення ракет "Томагавк" вже змусило Путіна повернутися до діалогу з Америкою. Висновок такий: нам потрібно продовжувати вживати рішучих заходів. Сила дійсно може створити імпульс для миру", - написав Сибіга на X.

"Росіяни більше не мають жодної стратегічної ініціативи. Єдиний інструмент, який у них є, – це терор проти нашої енергетичної системи і надія, що зима може стати зброєю, яка працюватиме на їхню користь. Ось чому так важливі подальші рішучі рішення. Вони гарантуватимуть, що Путін не матиме ілюзій і буде змушений шукати шляхи припинення війни", - наголосив Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1978906819499299206