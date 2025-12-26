Інтерфакс-Україна
Події
17:52 26.12.2025

Навроцький обговорив з Трампом російсько-українську війну та узгодження мирного плану

1 хв читати
Навроцький обговорив з Трампом російсько-українську війну та узгодження мирного плану
Фото: https://x.com/prezydentpl/

Президенти Польщі та США - Кароль Навроцький і Дональд Трамп - обговорили прогрес у роботі над припиненням війни в Україні, економічне співробітництво та енергетичні питання, повідомляє Канцелярія польського президента в соцмережі Х у п'ятницю.

На початку президенти обмінялися привітаннями з нагоди Різдва Христового. Далі в розмові Кароль Навроцький і Дональд Трамп обговорили стан трансатлантичних відносин, безпеку в регіоні у зв'язку з триваючою війною в Україні, спровокованою Російською Федерацією, зокрема, обговорювали прогрес у мирних переговорах. Також обговорювалися участь Польщі в роботі групи G20, польсько-американське економічне співробітництво та питання енергетики. Розмова відбулася в теплій і дружній атмосфері", - йдеться в повідомленні.

Теги: #навроцький #розмова #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:20 26.12.2025
Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

15:16 26.12.2025
Трамп та Зеленський спробують в неділю завершити узгодження мирного плану – ЗМІ

Трамп та Зеленський спробують в неділю завершити узгодження мирного плану – ЗМІ

12:20 26.12.2025
Трамп може зустрітися із Зеленським у неділю у Флориді - ЗМІ

Трамп може зустрітися із Зеленським у неділю у Флориді - ЗМІ

08:57 26.12.2025
Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"

Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"

18:21 25.12.2025
Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

10:35 24.12.2025
Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

18:10 23.12.2025
Зеленський та фон дер Ляєн домовилися про додаткові контакти найближчими днями

Зеленський та фон дер Ляєн домовилися про додаткові контакти найближчими днями

21:12 22.12.2025
Навроцький на зустрічі з українською делегацією не використовував слів про "бандерівців" і "український націоналізм" - голова УІНП Алфьоров

Навроцький на зустрічі з українською делегацією не використовував слів про "бандерівців" і "український націоналізм" - голова УІНП Алфьоров

17:59 21.12.2025
Умєров повідомив про зустріч з американською стороною сьогодні

Умєров повідомив про зустріч з американською стороною сьогодні

14:14 21.12.2025
Можлива розмова Макрона і Путіна буде повністю прозора для Зеленського і європейців – Єлисейський палац

Можлива розмова Макрона і Путіна буде повністю прозора для Зеленського і європейців – Єлисейський палац

ВАЖЛИВЕ

Ексглава "Укрнафти" Ткачук очолив "Укргазвидобування"

У Харкові 2 загиблих, 5 постраждалих – Синєгубов

У Харкові попри війну зросла кількість ФОПів, податкові пільги для підприємців виправдали себе –Терехов

Переважна кількість переселенців працездатного віку у Харкові залучені в економіку міста – мер

Російські шахеди обходять рубежі перехоплювачів завдяки Білорусі – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський: зараз ми в Україні готуємось до зустрічей та перемовин у США, і на сьогодні наші команди досягли значного прогресу

Ексглава "Укрнафти" Ткачук очолив "Укргазвидобування"

Генпрокурор: на Дніпропетровщині викрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів

У Харкові 2 загиблих, 5 постраждалих – Синєгубов

Оновлена комісія першого конкурсу на нову генпотужність збереться на засідання 30 грудня після перерви з квітня

У Харкові попри війну зросла кількість ФОПів, податкові пільги для підприємців виправдали себе –Терехов

Свириденко: Понад 50% озброєння у війську - українського виробництва

ВАКС продовжив строк досудового розслідування у справі НАЕК "Енергоатом" до 10 серпня 2026 року

РФ завербувала 202 індійців для війні в Україні, більшість повернулися додому, 50 досі воюють – Третій армійський корпус

Переважна кількість переселенців працездатного віку у Харкові залучені в економіку міста – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА