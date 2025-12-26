Навроцький обговорив з Трампом російсько-українську війну та узгодження мирного плану

Фото: https://x.com/prezydentpl/

Президенти Польщі та США - Кароль Навроцький і Дональд Трамп - обговорили прогрес у роботі над припиненням війни в Україні, економічне співробітництво та енергетичні питання, повідомляє Канцелярія польського президента в соцмережі Х у п'ятницю.

На початку президенти обмінялися привітаннями з нагоди Різдва Христового. Далі в розмові Кароль Навроцький і Дональд Трамп обговорили стан трансатлантичних відносин, безпеку в регіоні у зв'язку з триваючою війною в Україні, спровокованою Російською Федерацією, зокрема, обговорювали прогрес у мирних переговорах. Також обговорювалися участь Польщі в роботі групи G20, польсько-американське економічне співробітництво та питання енергетики. Розмова відбулася в теплій і дружній атмосфері", - йдеться в повідомленні.