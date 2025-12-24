Посол України достроково залишив захід МЗС Ізраїлю біля Стіни Плачу через присутність посла РФ — ЗМІ

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук достроково залишив дипломатичний захід біля Стіни Плачу, організований міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, після того як побачив серед учасників посла Росії Анатолія Вікторова, повідомляє Ynet.

За даними видання, інцидент стався минулого четверга під час церемонії запалювання ханукальної свічки, ініційованої главою МЗС Ізраїлю у зв’язку з різаниною проти єврейської громади в Сіднеї, внаслідок якої загинули 15 людей. На захід були запрошені посли з усього світу, однак фактично прибули 28 представників, з яких 17 — посли та 11 — заступники послів або глави дипмісій. Усі представники країн Європейського Союзу, за винятком посла Чехії, участі в заході не взяли.

Зазначається, що Корнійчук не був заздалегідь поінформований про присутність російського посла. Він покинув захід, не дочекавшись спільного фотографування з міністром закордонних справ Ізраїлю, на якому був присутній і представник РФ.

"Вони мали б заздалегідь повідомити про присутність російського посла. Ми б не запросили представника Ізраїлю на захід з іранцями до Києва", — цитує портал слова українського дипломата.

За його словами, він передав своє невдоволення інцидентом високопосадовцям МЗС Ізраїлю.

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що не зафіксували жодних відмов від участі у заході. "28 послів та глав місій відвідали захід із запалюванням свічок біля Стіни Плачу. Ми дякуємо всім послам, які вшанували цю подію та прийшли, включаючи послів України та Росії", — йдеться у відповіді МЗС, яку наводить Ynet.

Як повідомлялося, раніше надзвичайного і повноважного посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до Міністерства закордонних справ Ізраїлю для висловлення незадоволення у зв’язку з його висловлюваннями щодо розмов прем’єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук був викликаний на розмову до Міністерства закордонних справ для винесення догани після того, як він в інтервʼю YNET розкритикував коментарі премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу щодо його розмов 3….. Володимиром Путіним", - йшлось у повідомленні.

Джерело: https://www.ynet.co.il/news/article/r1hpkryxzl