Інтерфакс-Україна
Події
22:20 24.12.2025

Посол України достроково залишив захід МЗС Ізраїлю біля Стіни Плачу через присутність посла РФ — ЗМІ

2 хв читати

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук достроково залишив дипломатичний захід біля Стіни Плачу, організований міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, після того як побачив серед учасників посла Росії Анатолія Вікторова, повідомляє Ynet.

За даними видання, інцидент стався минулого четверга під час церемонії запалювання ханукальної свічки, ініційованої главою МЗС Ізраїлю у зв’язку з різаниною проти єврейської громади в Сіднеї, внаслідок якої загинули 15 людей. На захід були запрошені посли з усього світу, однак фактично прибули 28 представників, з яких 17 — посли та 11 — заступники послів або глави дипмісій. Усі представники країн Європейського Союзу, за винятком посла Чехії, участі в заході не взяли.

Зазначається, що Корнійчук не був заздалегідь поінформований про присутність російського посла. Він покинув захід, не дочекавшись спільного фотографування з міністром закордонних справ Ізраїлю, на якому був присутній і представник РФ.

"Вони мали б заздалегідь повідомити про присутність російського посла. Ми б не запросили представника Ізраїлю на захід з іранцями до Києва", — цитує портал слова українського дипломата.

За його словами, він передав своє невдоволення інцидентом високопосадовцям МЗС Ізраїлю.

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що не зафіксували жодних відмов від участі у заході. "28 послів та глав місій відвідали захід із запалюванням свічок біля Стіни Плачу. Ми дякуємо всім послам, які вшанували цю подію та прийшли, включаючи послів України та Росії", — йдеться у відповіді МЗС, яку наводить Ynet.

Як повідомлялося, раніше надзвичайного і повноважного посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до Міністерства закордонних справ Ізраїлю для висловлення незадоволення у зв’язку з його висловлюваннями щодо розмов прем’єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук був викликаний на розмову до Міністерства закордонних справ для винесення догани після того, як він в інтервʼю YNET розкритикував коментарі премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу щодо його розмов 3….. Володимиром Путіним", - йшлось у повідомленні.

Джерело: https://www.ynet.co.il/news/article/r1hpkryxzl

Теги: #захід #ізраїль #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:38 23.12.2025
МЗС України назвало Почесних амбасадорів України 2025

МЗС України назвало Почесних амбасадорів України 2025

19:35 23.12.2025
Українська дипломатія у 2026 сфокусується на зміцненні війська, розвитку ОПК, тиску на РФ і справедливому мирі – МЗС

Українська дипломатія у 2026 сфокусується на зміцненні війська, розвитку ОПК, тиску на РФ і справедливому мирі – МЗС

20:46 20.12.2025
Ізраїль готується представити Трампу варіанти нових ударів по Ірану

Ізраїль готується представити Трампу варіанти нових ударів по Ірану

19:19 20.12.2025
Сибіга: Швеція надає Україні $200 млн прямої бюджетної підтримки у 2026 році

Сибіга: Швеція надає Україні $200 млн прямої бюджетної підтримки у 2026 році

06:15 19.12.2025
Європейські лідери змогли досягти прийнятного результату - Кислиця

Європейські лідери змогли досягти прийнятного результату - Кислиця

21:05 16.12.2025
Сибіга обговорив із керівництвом МКС притягнення до відповідальності за злочини, скоєні в Україні внаслідок агресії РФ

Сибіга обговорив із керівництвом МКС притягнення до відповідальності за злочини, скоєні в Україні внаслідок агресії РФ

03:49 15.12.2025
Глави МЗС Польщі та Угорщини посперечалися через заяву Орбана про замороження активів РФ

Глави МЗС Польщі та Угорщини посперечалися через заяву Орбана про замороження активів РФ

19:39 14.12.2025
МЗС України вітає звільнення 123 політв’язнів у Білорусі, серед них - п’ятеро українців

МЗС України вітає звільнення 123 політв’язнів у Білорусі, серед них - п’ятеро українців

22:18 12.12.2025
МЗС Туреччини закликає до негайного припинення війни на тлі атаки РФ на судно турецької компанії в порту Чорноморська

МЗС Туреччини закликає до негайного припинення війни на тлі атаки РФ на судно турецької компанії в порту Чорноморська

15:51 11.12.2025
Коломойський заявив про нібито "український слід" у замаху на Міндіча в Ізраїлі

Коломойський заявив про нібито "український слід" у замаху на Міндіча в Ізраїлі

ВАЖЛИВЕ

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає вас із Різдвом Христовим!

Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

Зеленський у Святвечір: Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати наше українське серце

РФ намагається виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій - розмова Зеленського з керівником СЗР

Оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами, логістичні "коридори" до західної частини міста посилені новими підрозділами - ДШВ

ОСТАННЄ

Посол США при НАТО: врегулювання війни в Україні може відбутися протягом 90 днів

Двоє літніх людей поранені внаслідок обстрілів Херсонщини – прокуратура

Двоє солдатів з КНДР, яких взяли в полон українські військові, попросили притулку в Південної Кореї - ЗМІ

Ввечері ворог знову бив по критичній інфраструктурі Харкова, постраждала одна людина

На Сумщині через ворожі атаки вже постраждало п'ятеро людей - ОВА

У Харкові пожежа через ворожий удар - мер

Двох людей поранено у Сумській громаді через ворожу атаку з дрону - прокуратура

ЮНІСЕФ передав на Донеччину 14 генераторів та генераторних комплексів великої потужності – ОВА

Кабмін відсторонив голову Держлікслужби Ісаєнка

"Укренерго" в четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА