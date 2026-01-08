"День українського політв’язня: пам'ять і дія"

Фото: Мистецький арсенал

12 січня у Мистецькому арсеналі, в просторі виставки "Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд", відбудеться публічний захід "День українського політвʼязня: памʼять і дія".

Дата 12 січня є символічною, адже у цей день у 1972 року радянська влада розпочала масові арешти українських дисидентів. Серед них – Василь Стус. Через понад пів століття українців знову переслідують за те саме: за мову, ідентичність, громадянську позицію, спротив російській окупації.

Захід поєднає два виміри – памʼять і дію. Кожен із блоків програми звертатиметься до досвіду українських політичних вʼязнів різних поколінь – від репресованих у радянських таборах до тих, кого росія переслідує й незаконно утримує сьогодні.

Програма події включає авторську екскурсію виставкою “Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд”, що відкриває розмову про історичну тяглість політичних репресій проти українців. Центральною частиною стане діалогова панель “Звільнені з російських катівень: покоління переслідуваних та виклики суспільної підтримки”, присвячена досвіду звільнення, проблемам доступу до допомоги та ролі держави й громадянського суспільства. У практичному блоці буде представлено бачення громадських організацій щодо удосконалення законодавства для посилення захисту цивільних, незаконно позбавлених волі.

Формат заходу передбачає участь колишніх українських політв’язнів, їхніх родин та профільних організацій, що працюють із питаннями звільнення, реабілітації й підтримки осіб, незаконно утриманих росією. Якщо ви належите до однієї з цих категорій, запрошуємо долучитися до події, зареєструвавшись за посиланням.