16:20 15.09.2025

За навчаннями "Захід-2025" спостерігає військовий аташе США

Фото: Unsplash

На російсько-білоруські навчання "Захід-2025" у якості спостерігача прибув військовий аташе Сполучених Штатів Америки, повідомило Міністерство оборони Білорусі у понеділок у Телеграмі.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін подякував представнику США за візит, назвав "рукостискання між Білоруссю та США на військовому полігоні – історичною ознакою потепління відносин між країнами" та доручив надати "американським гостям — найкращі місця, показати абсолютно все, що їх цікавить".

Військовий аташе США подякував міністру оборони за прийом.

Повідомляється, що на навчаннях "Захід-2025" присутні представники 23 держав, у тому числі троїх представників країн НАТО — США, Туреччини та Угорщини.

Теги: #захід #навчання #атташе

