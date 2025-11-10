Інтерфакс-Україна
Події
17:28 10.11.2025

Навчання УЧХ в рамках підготовки до зими відбулися на Київщині

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Масштабні навчання загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) в рамках підготовки до зимового періоду відбулися в Київської області.

"Протягом вихідних на Київщині пройшли комплексні навчання із реагування на надзвичайні ситуації, спрямовані на посилення готовності команд до роботи в умовах холодного сезону, можливих перебоїв з електро- та теплопостачанням і зростання кількості викликів узимку", - повідомив УЧХ у понеділок у Фейсбуці.

До тренувань були долучені волонтери загонів швидкого реагування з Київської, Полтавської, Хмельницької та Миколаївської областей, а також Національного комітету Українського Червоного Хреста. Учасники відпрацьовували порятунок постраждалих на воді, евакуацію людей з верхніх поверхів будинків за допомогою додаткового спорядження, організацію обліку постраждалих та роботу зі спонтанними волонтерами, встановлення наметового містечка та роботу польової кухні. Дії волонтерів на воді підтримували рятувальники та водолази Вишгородського районного управління ДСНС України. Вони також координували верхолазні роботи.  

Крім того, учасники навчань обговорили координацію дій між різними службами, взаємодію на місці надзвичайної ситуації, питання відповідальності кожної служби та залучення необхідних ресурсів. Навчання стали майданчиком до діалогу між представниками ДСНС України, поліції, екстреної медичної допомоги, міської та районної військової адміністрації.

«Такі навчання дозволяють відпрацювати алгоритми дій волонтерів Українського Червоного Хреста та представників спеціальних служб під час реагування на надзвичайні ситуації — особливо взимку, коли навантаження на служби зростає», - підкреслили в УЧХ.

 

