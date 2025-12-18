УЧХ, ArcelorMittal та Люксембурзький Червоний Хрест планують співпрацю для реалізації гуманітарних програм в Україні

Фото: https://www.facebook.com/DotsenkoMaksym/

Керівництво Українського Червоного Хреста (УЧХ), голова правління компанії ArcelorMittal та представники Люксембурзького Червоного Хреста обговорили питання залучення ресурсів для реалізації спільних гуманітарних проєктів.

"Під час робочого візиту до Люксембургу мав зустріч у штаб-квартирі ArcelorMittal із головою правління компанії Мішелем Вюртом та представниками Люксембурзького Червоного Хреста. Говорили про можливості майбутньої співпраці в Україні та залучення ресурсів для реалізації спільних гуманітарних і дослідницьких ініціатив", - повідомив генеральний директор УЧХ Максим Доценко у Фейсбуці у четвер.

За словами Доценка, для Українського Червоного Хреста міжнародні партнерства — це про довіру, спільну відповідальність та реальну підтримку людей, які постраждали внаслідок війни.

"Саме завдяки таким взаємодіям ми можемо посилювати допомогу там, де вона найбільше потрібна", - зазначив Доценко.