Інтерфакс-Україна
Події
17:33 17.12.2025

УЧХ допомагає постраждалим після авіаудару РФ по Запоріжжю

1 хв читати
УЧХ допомагає постраждалим після авіаудару РФ по Запоріжжю
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) працює на місці ліквідації наслідків авіаудару російської армії по Запоріжжю.

"Запоріжжя… Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області надають допомогу на місці чергового удару", - повідомив УЧХ на своїй сторінці у Фейсбуці у середу.

Спільно з іншими рятувальними службами волонтери проводять обхід території для виявлення постраждалих. Вони також надають людям першу домедичну та психологічну допомогу.

Як повідомлялося, від російського бомбового удару по Запоріжжю та передмістю кількість постраждалих зросла до 29 людей, серед яких п’ятеро дітей. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, троє постраждалих у важкому стані, 14 – у середньому. Є влучання у житлові будинки.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

 

Теги: #запоріжжя #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:34 17.12.2025
Аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі завершено: 30 постраждалих, зокрема 5 дітей – МВС

Аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі завершено: 30 постраждалих, зокрема 5 дітей – МВС

16:31 17.12.2025
У Запоріжжі вже 29 постраждалих через російський авіаудар, серед них – 5 дітей

У Запоріжжі вже 29 постраждалих через російський авіаудар, серед них – 5 дітей

13:08 17.12.2025
ОВА: У Запоріжжі 26 людей постраждалих через російській авіаудар, серед них – одна дитина

ОВА: У Запоріжжі 26 людей постраждалих через російській авіаудар, серед них – одна дитина

12:39 17.12.2025
Ворог у Запоріжжі поцілив по двом житловим будинкам, поранено жінку у приміській громаді – ОВА

Ворог у Запоріжжі поцілив по двом житловим будинкам, поранено жінку у приміській громаді – ОВА

12:32 17.12.2025
Окупанти атакували Запоріжжя, є влучання у житловий будинок, про постраждалих не повідомляється

Окупанти атакували Запоріжжя, є влучання у житловий будинок, про постраждалих не повідомляється

22:12 16.12.2025
Двох цивільних поранено внаслідок удару російського БпЛА в Запоріжжі – ОВА

Двох цивільних поранено внаслідок удару російського БпЛА в Запоріжжі – ОВА

12:49 16.12.2025
УЧХ допомагав постраждалим від атаки БпЛА РФ на Запоріжжя

УЧХ допомагав постраждалим від атаки БпЛА РФ на Запоріжжя

11:13 16.12.2025
Система компаній Кока-Кола спільно з Українським Червоним Хрестом посилюють енергетичну стійкість громад

Система компаній Кока-Кола спільно з Українським Червоним Хрестом посилюють енергетичну стійкість громад

06:58 16.12.2025
ОВА: У Запоріжжі внаслідок атаки безпілотника постраждали двоє людей, горіла багатоповерхівка

ОВА: У Запоріжжі внаслідок атаки безпілотника постраждали двоє людей, горіла багатоповерхівка

17:12 15.12.2025
Мобільні реабілітаційні команди УЧХ працюють в Одеській області

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ працюють в Одеській області

ВАЖЛИВЕ

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

Сибіга: Наразі санкції накладено лише на 20% російського ВПК, обмеження має бути застосовано до решти

Норвегія профінансує новий пакет озброєння для України на суму 3,2 млрд крон - премʼєр

ОСТАННЄ

Зеленський та Павел обговорили ситуацію на фронті та продовження чеської ініціативи

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

В Запорізькому районі росіяни атакували дроном цивільне авто, двоє поранених

До українських вишів з окупованого Криму вступає майже на 90% менше дітей, ніж до вторгнення, - представниця президента в АРК

Більш ніж удвічі скоротилась кількість вступників-чоловіків 25+ у 2025р. порівняно з минулим роком - Міносвіти

Зеленський особисто візьме участь в саміті ЄС, повідомляють у Брюсселі

Під час Купʼянської операції вже знищено понад 1000 росіян - "Хартія"

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

ССО уразили польовий артилерійський склад ворога в Луганській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА