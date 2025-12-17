УЧХ допомагає постраждалим після авіаудару РФ по Запоріжжю

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) працює на місці ліквідації наслідків авіаудару російської армії по Запоріжжю.

"Запоріжжя… Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області надають допомогу на місці чергового удару", - повідомив УЧХ на своїй сторінці у Фейсбуці у середу.

Спільно з іншими рятувальними службами волонтери проводять обхід території для виявлення постраждалих. Вони також надають людям першу домедичну та психологічну допомогу.

Як повідомлялося, від російського бомбового удару по Запоріжжю та передмістю кількість постраждалих зросла до 29 людей, серед яких п’ятеро дітей. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, троє постраждалих у важкому стані, 14 – у середньому. Є влучання у житлові будинки.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.