Одна людина загинула через атаку окупантів з дрона у Запоріжжі

Російські окупанти завдали удару безпілотником по одному з районів Запоріжжя, через що загорівся екскаватор, його водій загинув, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російський безпілотник ударив по одному з районів міста. Внаслідок атаки загорівся екскаватор. Водій загинув на місці", - йдеться у повідомленні Федорова у телеграм-каналі у понеділок.