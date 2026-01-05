Інтерфакс-Україна
Події
12:31 05.01.2026

Одна людина загинула через атаку окупантів з дрона у Запоріжжі

1 хв читати

Російські окупанти завдали удару безпілотником по одному з районів Запоріжжя, через що загорівся екскаватор, його водій загинув, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російський безпілотник ударив по одному з районів міста. Внаслідок атаки загорівся екскаватор. Водій  загинув на місці", - йдеться у повідомленні Федорова у телеграм-каналі у понеділок.

 

Теги: #запоріжжя

