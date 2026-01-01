Інтерфакс-Україна
Події
07:06 01.01.2026

У Запоріжжі кількість поранених через ворожий обстріл збільшилась до п’яти, серед них дитина – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя збільшилась до п’яти осіб, серед яких — дитина, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"На жаль, кількість постраждалих зросла: вже 5 поранених внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю, серед них — дитина", — зазначив Федоров.

Серед постраждалих 15-річний хлопчик та його 45-річна мати, а також 76-річний та 57-річний чоловіки і 60-річна жінка. За словами Федорова, всім надається медична допомога.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/30869

Теги: #запоріжжя #постраждалі #атака

