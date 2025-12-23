Інтерфакс-Україна
23:38 23.12.2025

МЗС України назвало Почесних амбасадорів України 2025

Міністерство закордонних справ України провело урочисту церемонію нагородження "Почесний амбасадор України 2025" та відзначило внесок найвидатніших особистостей та команд у зміцнення позицій України на світовій арені.

Цьогоріч церемонія була проведена у День працівників дипломатичної служби, підкреслюючи, що культура — це зброя у боротьбі за збереження всього, що робить українців українцями.

У церемонії взяли участь Перша леді Олена Зеленська, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, дипломати, представники державного та громадського сектору, митці, лідери громадської думки та медійники.

Сибіга відзначив, що дипломатія — завжди про людей.

"Саме люди роблять її "живою", справжньою, сповненою сильного українського духу та глибоких сенсів. Для цього необов’язково мати дипломатичний ранг, але обов’язково – гаряче серце й гідність", - зауважив він.

Міністр привітав на церемонії Першу леді Олену Зеленську та зазначив, що ініціативи під її патронатом упродовж багатьох років доводять, що публічна дипломатія України – взірець глобального рівня.

У своєму виступі Сибіга підсумував здобутки культурної дипломатії за 2025 рік. "Протягом року спільно вдалося розширити мережі Глобальної коаліції українських студій, українських аудіогідів та книжкових поличок. Уже П’ятий саміт перших леді та джентльменів став по-справжньому флагманською подією, а нещодавнє відкриття Українського сезону у Франції – моментом розквіту нашої культури", - зазначив міністр.

Переможцями відзнаки "Почесний амбасадор" у 2025 році стали:

• Ukrainian Freedom Orchestra, Почесний амбасадор у номінації "Культурна дипломатія"

• Олександр Усик, Почесний амбасадор у номінації "Спортивна дипломатія"

• Саміт перших леді та джентльменів, Почесний амбасадор в номінації "Експертна дипломатія"

• Фелісіті Спектор, Почесна амбасадорка у номінації "Кулінарна дипломатія"

• "МХП", Почесний амбасадор у номінації "Економічна дипломатія"

• Команда факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", Почесні амбасадори у номінації "Науково-освітня дипломатія"

• Кейлін Робертсон, Почесний амбасадор у номінації "Цифрова дипломатія"

• "День вишиванки" – у номінації "Культурна спадщина"

• Юрій Шевельов у номінації "Справа життя"

У рамках церемонії глава МЗС також вручив декілька особливих нагород – спеціальних відзнак міністра закордонних справ – для тих, хто створює зброю, ефективно її застосовує, а також перетворює свій голос і талант на силу міжнародного впливу. Спецвідзнаки міністра отримали Роберт "Мадяр" Бровді, оборонна компанія Skyfall та Культурні сили.

Міністр також розповів про підготовку оновленої Стратегії публічної дипломатії на наступні п’ять років. У її основі – необхідні принципи, що відповідають духу часу та актуальним викликам війни.

"Почесні амбасадори" – це саме про співпрацю. Про всі ті неймовірні справи, які українці втілюють у синергії, поєднуючи свій досвід і знання, підсилюючи одне одного. Історії таких людей і команд важливо розповідати – ними можна й потрібно пишатися. Як і тим, що Україна здатна надихати світ, перемагати й робити неможливе можливим", - зазначив міністр.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/mzs-ukrayini-nazvalo-pochesnih-ambasadoriv-ukrayini-2025

Теги: #нагородження #амбасадори #мзс

