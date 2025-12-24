Інтерфакс-Україна
Події
03:41 24.12.2025

Постпред США при НАТО: ми намагаємося зрозуміти до чого максимально готова Росія

2 хв читати

Позиція України добре відома, а США намагаються з'ясувати до яких компромісів готова Росія, заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News у вівторок.

"М'яч зараз на боці росіян. Я думаю, у них є пропозиція. Зараз на столі є близько чотирьох документів. Є 20-пунктний мирний план разом із багатосторонніми гарантіями безпеки, гарантії безпеки, що надаються США, а потім план економічного зростання та процвітання після (досягнення – ІФ-У) миру. І всі вони обговорюються в режимі реального часу. І я думаю, що ми зараз досить добре розуміємо, чого хоче Україна. Я думаю, ми намагаємося з'ясувати, який максимум Росія готова зробити. Я маю на увазі, що вони продовжують здійснювати ці масовані атаки протягом ночі проти України. Я маю на увазі, що це певною мірою говорить саме за себе. Але, знаєте, президент Трамп — єдиний, як головний миротворець, хто може зібрати обидві сторони за стіл переговорів і подивитися, чи зможе він укласти угоду. І на мою думку він, його команда докладає величезних зусиль", - заявив Вітакер в ефірі Fox News.

Він погодився з думкою ведучої, що єдиний, хто не визнав, що жертв забагато і необхідно вести переговори це Путін.

"Але Росія ніколи не була готова це визнати. І вони завжди були готові страждати більше, ніж більшість країн. Такі втрати та мільйони жертв ніколи не були б терпимими жодною іншою країною, окрім Росії. І водночас, це те, що вони роблять заради дуже незначних, якщо взагалі будь-яких, досягнень на полі бою", - відповів постпред США при НАТО.

Джерело: https://www.foxnews.com/video/6386880389112

Теги: #рф #наміри #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:27 24.12.2025
Трамп обговорив з Токаєвим війну в Україні і збирається запросити Казахстан та Узбекистан на саміт G20 в 2026 році

Трамп обговорив з Токаєвим війну в Україні і збирається запросити Казахстан та Узбекистан на саміт G20 в 2026 році

01:29 24.12.2025
Держадепартамент США збирається заборонити в'їзд в країну особам, яких вважає відповідальними за цензурування американських онлайн-платформ в Європі - Рубіо

Держадепартамент США збирається заборонити в'їзд в країну особам, яких вважає відповідальними за цензурування американських онлайн-платформ в Європі - Рубіо

19:14 23.12.2025
Оприлюднені Мін'юстом США документи свідчать, що Трамп вісім разів користувався приватним літаком Епштейна

Оприлюднені Мін'юстом США документи свідчать, що Трамп вісім разів користувався приватним літаком Епштейна

13:50 23.12.2025
Зеленський після доповіді Умєрова: напрацьовано документи по гарантіям безпеки, відновленню і базовій рамці для закінчення війни

Зеленський після доповіді Умєрова: напрацьовано документи по гарантіям безпеки, відновленню і базовій рамці для закінчення війни

02:36 23.12.2025
Переговори України й РФ "йдуть нормально", вважає Трамп

Переговори України й РФ "йдуть нормально", вважає Трамп

17:52 22.12.2025
Українські військові знищили російську РСЗВ "Град" в районі Мирнограда - 79 ОДШБр

Українські військові знищили російську РСЗВ "Град" в районі Мирнограда - 79 ОДШБр

14:04 22.12.2025
Уточнення від ГУР: під Ліпецком було уражено два багатоцільові винищувачі Су-30

Уточнення від ГУР: під Ліпецком було уражено два багатоцільові винищувачі Су-30

08:45 22.12.2025
ГУР оприлюднило деталі операції зі знищення російських винищувачів у Липецьку

ГУР оприлюднило деталі операції зі знищення російських винищувачів у Липецьку

19:46 19.11.2025
Росіяни на Запоріжжі намагаються перерізати логістику українських підрозділів

Росіяни на Запоріжжі намагаються перерізати логістику українських підрозділів

21:02 13.11.2025
Україна має намір приєднатися до Комітету ОЕСР з питань політики регіонального розвитку

Україна має намір приєднатися до Комітету ОЕСР з питань політики регіонального розвитку

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про обстріли: Росіяни намагаються зламати Різдво, докладаємо максимум зусиль, щоб українці були зі світлом

Зеленський анонсував нові програми прямої підтримки на 2026 рік

Частина Чернігова знеструмлена внаслідок ворожого удару по енергооб'єкту – Чернігівобленерго

Генштаб: з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська

На 2026р заплановано суттєво розширити проєкт "Центрів життєстійкості" - Музиченко

ОСТАННЄ

Правила єдині для всіх – Нацбанк прокоментував рішення Revolut закрити рахунки клієнтам в Україні

Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують у збиранні інформації для Кремля - ЗМІ

Сибіга скоординував із австралійською колегою подальші кроки для подальшого зміцнення оборонних спроможностей України

МЗС України назвало Почесних амбасадорів України 2025

Літак з військовою делегацією Лівії на чолі з начальником Генштабу розбився, повертаючись з Туреччини

Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

Загиблих та постраждалих внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоповерхівку в Чернігові не виявлено

Зеленський про обстріли: Росіяни намагаються зламати Різдво, докладаємо максимум зусиль, щоб українці були зі світлом

Зеленський анонсував нові програми прямої підтримки на 2026 рік

Дрон влучив у 9-й поверх багатоповерхівки в Чернігові, про постраждалих наразі невідомо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА