Постпред США при НАТО: ми намагаємося зрозуміти до чого максимально готова Росія

Позиція України добре відома, а США намагаються з'ясувати до яких компромісів готова Росія, заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News у вівторок.

"М'яч зараз на боці росіян. Я думаю, у них є пропозиція. Зараз на столі є близько чотирьох документів. Є 20-пунктний мирний план разом із багатосторонніми гарантіями безпеки, гарантії безпеки, що надаються США, а потім план економічного зростання та процвітання після (досягнення – ІФ-У) миру. І всі вони обговорюються в режимі реального часу. І я думаю, що ми зараз досить добре розуміємо, чого хоче Україна. Я думаю, ми намагаємося з'ясувати, який максимум Росія готова зробити. Я маю на увазі, що вони продовжують здійснювати ці масовані атаки протягом ночі проти України. Я маю на увазі, що це певною мірою говорить саме за себе. Але, знаєте, президент Трамп — єдиний, як головний миротворець, хто може зібрати обидві сторони за стіл переговорів і подивитися, чи зможе він укласти угоду. І на мою думку він, його команда докладає величезних зусиль", - заявив Вітакер в ефірі Fox News.

Він погодився з думкою ведучої, що єдиний, хто не визнав, що жертв забагато і необхідно вести переговори це Путін.

"Але Росія ніколи не була готова це визнати. І вони завжди були готові страждати більше, ніж більшість країн. Такі втрати та мільйони жертв ніколи не були б терпимими жодною іншою країною, окрім Росії. І водночас, це те, що вони роблять заради дуже незначних, якщо взагалі будь-яких, досягнень на полі бою", - відповів постпред США при НАТО.

Джерело: https://www.foxnews.com/video/6386880389112