16:47 19.12.2025

Волонтери УЧХ чергували на місці ліквідації наслідків російської повітряної атаки Одеси

Фото: Червоний Хрест України

Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) в Одеській області працювали на місці ліквідації наслідків чергової російської повітряної атаки Одеси.

"Встановлено пункт допомоги Українського Червоного Хреста, у якому надавалася перша психологічна допомога, здійснювалася видача гуманітарної допомоги… Волонтери чергували для оперативного надання першої допомоги", — повідомив УЧХ у Фейсбуці у п’ятницю.

У пункті допомоги люди також могли випити чаю, зарядити мобільні телефони.

Як повідомлялося, внаслідок російської повітряної атаки по Одесі постраждала людина, пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури.

Теги: #одеса #тчху #учх

