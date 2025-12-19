16:47 19.12.2025
Волонтери УЧХ чергували на місці ліквідації наслідків російської повітряної атаки Одеси
Фото: Червоний Хрест України
Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) в Одеській області працювали на місці ліквідації наслідків чергової російської повітряної атаки Одеси.
"Встановлено пункт допомоги Українського Червоного Хреста, у якому надавалася перша психологічна допомога, здійснювалася видача гуманітарної допомоги… Волонтери чергували для оперативного надання першої допомоги", — повідомив УЧХ у Фейсбуці у п’ятницю.
У пункті допомоги люди також могли випити чаю, зарядити мобільні телефони.
Як повідомлялося, внаслідок російської повітряної атаки по Одесі постраждала людина, пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури.