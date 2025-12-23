Інтерфакс-Україна
Події
21:24 23.12.2025

Зеленський про обстріли: Росіяни намагаються зламати Різдво, докладаємо максимум зусиль, щоб українці були зі світлом

2 хв читати
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський назвав підлими обстріли з боку російських окупантів напередодні Святвечора та повідомив про роботу енергетиків, щоб забезпечити споживачів світлом на свято.

"Енергетика була основною мішенню. Але, на жаль, є і втрати, і поранені. Увесь день працюють ремонтні бригади на енергетичних обʼєктах – максимум зусиль, щоб українці були зі світлом на Різдво. Звісно, росіяни стараються зламати й це свято, і цей святий день. Не дивують. Це така країна, такий сусід", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок.

"Важливо, щоб світ це бачив і бачив, що це не можна так лишати. Україна щодня – і в свято, і в будні – потребує підтримки, потребує ракет для ППО, фінансування для виробництва зброї, потребує допомоги для нашої стійкості. І саме це забезпечуємо", - додав президент.

Також він повідомив про доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Гнатова за результатами роботи над проєктом мирної угоди з американською стороною. "Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця. Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру… Головне, щоб Росія не зривала цю дипломатію та на сто відсотків серйозно ставилася до закінчення війни. Якщо ні – повинен бути додатковий тиск на Росію, світ володіє всіма інструментами, щоб тиск спрацював, щоб мир був", - сказав Зеленський.

 

Теги: #обстріли #різдво #енергопостачання #президент

