20:04 23.12.2025

Частина Чернігова знеструмлена внаслідок ворожого удару по енергооб'єкту – Чернігівобленерго

Російські окупанти завдали удару по енергооб'єкту в Чернігівському районі, внаслідок чого без енергопостачання залишилась частина обласного центру, повідомляється на сторінці АТ "Чернігівобленерго" у Facebook у вівторок.

"Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено частину міста Чернігів. Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт", - йдеться в повідомленні.

