Завершено набір учасниць на першу хвилю програми REDpreneur Women

Завершився набір учасниць на першу когорту програми REDpreneur Women, спрямованої на підтримку ветеранок через розвиток бізнесу та соціальних інновацій в Україні.

“Перша когорта об’єднала жінок, які готові розпочати або розвивати власну справу, а також втілювати соціальні ініціативи, що мають позитивний вплив на громади. Інтерес до програми підтвердив актуальність таких ініціатив та потребу в комплексних можливостях підтримки ветеранок у період повернення до цивільного життя”, - повідомив Український Червоний Хрест (УЧХ) на своїй сторінці у Фейсбуці.

У межах програми учасниці пройдуть комплексне навчання з підприємництва, отримають менторську підтримку від експертів і практиків, долучаться до спільноти однодумців та матимуть можливість отримати грантове фінансування для розвитку або запуску власних бізнес-ідей.

Програму REDpreneur Women реалізує УЧХ у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом, Міністерством у справах ветеранів України та Українським ветеранським фондом, за підтримки австрійського фонду NACHBAR IN NOT та Austrian Development Agency. Навчальна та менторська складова програми впроваджується у партнерстві з Ukrainian Future Business Incubator.

Команда програми вже готується до запуску другої когорти REDpreneur Women, яка буде відкрита для всіх жінок, що мають інноваційні бізнес-ідеї.