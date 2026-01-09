Інтерфакс-Україна
13:09 09.01.2026

РФ готується до тривалого протистояння, а не завершення війни, Україні потрібні інновації та технології – Залужний

Фото: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi/photos

Надзвичайний та повноважний посол України в Великій Британії, головнокомандувач Збройних сил України у 2021—2024 роках Валерій Залужний наголошує на важливості розвитку інновацій та технологій в Україні у співпраці з країнами-партнерами, коментуючи удари держави-агресора по Україні в ніч на п’ятницю, які вказують на підготовку РФ до тривалого військового протистояння.

"Росія не готується до завершення війни, вона готується до тривалого протистояння. Ми бачимо інтенсивну війну на виснаження з шаленим науково-технічним прогресом. І обстріли минулої ночі - чергове тому підтвердження", - написав Залужний в соцмережі Facebook у п’ятницю, проілюструвавши повідомлення фотографіями пошкоджених житлових будинків та автомобілів у Києві.

"У цій війні неможливо вистояти без розвитку інновацій та технологій. І тільки у тісній співпраці з західними партнерами. Щоб зупинити смерті та позбавити ворога бажання знову воювати", - додав дипломат.

Як повідомлялося, сили оборони України знешкодили 244 повітряних цілей із 278, задіяних противником у ніч проти п’ятниці (242 дронів та 36 ракет), втім зафіксовані влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях. Основними цілями стали житлова забудова, критична і транспортна інфраструктура. Пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури.

Внаслідок обстрілів у Києві загинули чотири людини, ще 24 постраждали. Окрім того, є перебої з тепло- та водопостачанням. В Київській області внаслідок ударів безпілотників постраждали п’ятеро людей.

