Інтерфакс-Україна
Події
12:27 13.11.2025

РФ готується не до завершення війни, а до тривалого протистояння, і час на їхньому боці, застерігає Залужний

2 хв читати
РФ готується не до завершення війни, а до тривалого протистояння, і час на їхньому боці, застерігає Залужний
Фото: надано Залужним

Керівництво держави-агресора планує продовжувати війну з Україною довго, щоб досягти своїх цілей, і це в довгостроковій перспективі несе значні ризики для України, застерігає посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний, який у 2021-2024 рр. був головнокомандувачем Збройних сил України.

"Росія не готується до завершення війни, навпаки - вона готується до тривалого протистояння. Втомлена Україна, розділений Захід і стримані Сполучені Штати свідчать про те, що час на боці росіян. Без значного зовнішнього тиску чи внутрішніх потрясінь керівництво Росії, швидше за все, продовжуватиме війну довго, адаптуючись, маневруючи та приймаючи втрати, щоб досягти цілей, які залишаються незмінними. Прихильність Путіна до війни не є прагматичною, вона ідеологічна і пов’язана також з виживанням самого режиму", - написав Залужний у Facebook в четвер за підсумками дискусії в Eastern Flank Institute про еволюцію війни та перспективи європейської безпеки.

За його словами, зараз ведеться війна на виснаження і вона хоч і завадила РФ досягти своїх цілей, "але в довгостроковій перспективі несе значні ризики для України через виснаження людських, економічних та промислових ресурсів, а також падіння бойового духу".

"Нам потрібен стратегічний зсув – не повна відмова від тактики виснаження, а інтеграція в більш широкий і активний план саме через інновації та технології… Ми маємо об’єднатися у спротиві агресору, розвивати технології та побороти корупцію", - наголосив Залужний.

Теги: #війна #залужний #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:29 13.11.2025
Зеленський: Ми маємо думати, як зупинити РФ зараз в Україні, бо росіяни готуються до великої війни в Європі у 2029-2030 рр.

Зеленський: Ми маємо думати, як зупинити РФ зараз в Україні, бо росіяни готуються до великої війни в Європі у 2029-2030 рр.

22:10 12.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 216 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 216 ворожих атак - Генштаб

17:33 12.11.2025
Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

15:25 12.11.2025
Росіяни намагалися скористатися густим туманом та прорватися в Костянтинівку, ЗСУ зірвали плани ворога

Росіяни намагалися скористатися густим туманом та прорватися в Костянтинівку, ЗСУ зірвали плани ворога

17:24 11.11.2025
Росіяни намагаються триматися у північних районах Куп'янська, ЗСУ ефективно вибивають окупантів - Трегубов

Росіяни намагаються триматися у північних районах Куп'янська, ЗСУ ефективно вибивають окупантів - Трегубов

17:02 11.11.2025
Критична інфраструктура в Україні працює на межі своїх можливостей – заява МКЧХ

Критична інфраструктура в Україні працює на межі своїх можливостей – заява МКЧХ

13:44 11.11.2025
Зеленський анонсував на п'ятницю спеціальну Ставку щодо прифронтових міст

Зеленський анонсував на п'ятницю спеціальну Ставку щодо прифронтових міст

13:25 11.11.2025
Зеленський повідомив про підготовку рішень, які мають посилити Херсон

Зеленський повідомив про підготовку рішень, які мають посилити Херсон

13:22 11.11.2025
Постраждалі від війни діти зможуть отримати послуги з оздоровлення - Мінсоцполітики

Постраждалі від війни діти зможуть отримати послуги з оздоровлення - Мінсоцполітики

12:33 11.11.2025
DeepState: Ворог просунувся у Донецькій та Запорізький області

DeepState: Ворог просунувся у Донецькій та Запорізький області

ВАЖЛИВЕ

Троє загиблих, один поранений унаслідок ворожого удару в Харківській області

Зеленський повідомив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування

Зеленський: Будь-яке рішення щодо виведення військ із Покровська є справою військових командирів

ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із військовим командуванням кадрові заходи для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля

Родина з двома дітьми постраждала на Київщині через вибух зарядного пристрою

Зеленський обговорив із Мерцом запуск експортного офісу для української зброї в Берліні

Керівнику ГО повідомили про нові підозри у справі про "дрони за 1,4 млн грн"

В найближчі дні в Україні буде прохолодно та майже без опадів

Продовження антикорупційних реформ має вирішальне значення для шляху України до ЄС - Матернова

Необхідно розпочати діалог між педагогами і владою щодо збільшення навантаження вчителя і підвищення зарплати - освітній омбудсмен

Зеленський обговорив із військовими на Запоріжжі активізацію штурмових дій окупантів

Правоохоронці спільно з колегами з Литви затримали бойовика РФ, який під виглядом біженця намагався втекти до ЄС

Зеленський про EUR5,9 млрд від ЄС: Механізм ERA Loans вже змушує Росію платити за свою агресію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА