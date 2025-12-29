Інтерфакс-Україна
Події
14:50 29.12.2025

Залужний продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії - радниця

1 хв читати
Залужний продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії - радниця
Фото: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi/photos

Медіарадниця надзвичайного та повноважного посла України у Великій Британії Валерія Залужного Оксана Тороп спростувала інформацію, що з'явилася раніше у ЗМІ про нібито плани дипломата завершити місію та повернутися до України.

"Як завжди неназвані джерела знають все про Залужного і його плани. Але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії", - сказала Тороп в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Як повідомлялося, раніше Radio NV з посиланням на власні неназвані джерела у політичних та дипломатичних колах повідомило, що Залужний нібито на початку січня готується залишити дипломатичну посаду в Лондоні і нібито висловлював таке своє бажання під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому також повідомлялося про обговорення його призначення на інші посади, щодо чого наразі не досягнуто жодних конкретних рішень.

Теги: #залужний #оксана_тороп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:55 29.12.2025
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний готується покинути дипломатичну посаду на початку січня - ЗМІ

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний готується покинути дипломатичну посаду на початку січня - ЗМІ

14:22 16.12.2025
Ветерани можуть стати рушієм повоєнного економічного зростання України та основою нових еліт, вважає Залужний

Ветерани можуть стати рушієм повоєнного економічного зростання України та основою нових еліт, вважає Залужний

20:14 30.11.2025
Грем: Пропозиції Залужного щодо гарантій безпеки "значно перевищують можливі"

Грем: Пропозиції Залужного щодо гарантій безпеки "значно перевищують можливі"

15:33 30.11.2025
Залужний: Війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої

Залужний: Війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої

12:27 13.11.2025
РФ готується не до завершення війни, а до тривалого протистояння, і час на їхньому боці, застерігає Залужний

РФ готується не до завершення війни, а до тривалого протистояння, і час на їхньому боці, застерігає Залужний

13:57 10.11.2025
Залужний про звинувачення в керуванні підривами "Північних потоків": Нам ще буде весело, але вже не буде соромно

Залужний про звинувачення в керуванні підривами "Північних потоків": Нам ще буде весело, але вже не буде соромно

12:23 10.11.2025
Українська дипломатія в перемовинах з РФ має бути спланованою і готовою реагувати на потужний тиск – посол Залужний

Українська дипломатія в перемовинах з РФ має бути спланованою і готовою реагувати на потужний тиск – посол Залужний

14:00 07.11.2025
Залужний розповів вихованцям Ітонського коледжу в Британії про Україну та війну з РФ

Залужний розповів вихованцям Ітонського коледжу в Британії про Україну та війну з РФ

12:52 27.10.2025
Залужний виступив перед мерами найбільших британських міст, повідомив про розширення партнерства з містами України

Залужний виступив перед мерами найбільших британських міст, повідомив про розширення партнерства з містами України

13:12 21.10.2025
Європейська безпека залежатиме виключно від наполегливості України та ЗСУ і від майбутнього реального партнерства - Залужний

Європейська безпека залежатиме виключно від наполегливості України та ЗСУ і від майбутнього реального партнерства - Залужний

ВАЖЛИВЕ

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

Зеленський: Для прийняття 20-пунктного мирного плану може бути створена чотиристороння робоча група за участю РФ

ОСТАННЄ

Інформація про повний контроль ворога над Родинським не відповідає дійсності - УВ "Схід"

Припинено повноваження двох незалежних членів наглядової ради "Оператора ринку"

Кабмін передає державну нерухомість та арештовані обʼєкти в управлінні АРМА для розселення ВПО - Свириденко

DeepState: Сили оборони утримують позиції в більшій частині Гуляйполя, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості

Приїзд Трампа до Києва був би важливим сигналом для України й самого президента США - Мережко

Умєров за результатами роботи в США: Гарантії безпеки залишаються ключовою умовою для стійкого результату

Туск: Заява про участь США в гарантіях безпеки є успіхом, але до завершення переговорів ще далеко

PlayCity планує переглянути підхід до штрафів за порушення реклами на гральному ринку – керівник

Темпи просування окупантів на тижні суттєво уповільнились, переважно за рахунок сіверського напрямку – DeepState

Нацполіція повідомляє про викриття міжнародної мережі з легалізації коштів на понад EUR1,6 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА