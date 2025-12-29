Залужний продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії - радниця

Фото: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi/photos

Медіарадниця надзвичайного та повноважного посла України у Великій Британії Валерія Залужного Оксана Тороп спростувала інформацію, що з'явилася раніше у ЗМІ про нібито плани дипломата завершити місію та повернутися до України.

"Як завжди неназвані джерела знають все про Залужного і його плани. Але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії", - сказала Тороп в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Як повідомлялося, раніше Radio NV з посиланням на власні неназвані джерела у політичних та дипломатичних колах повідомило, що Залужний нібито на початку січня готується залишити дипломатичну посаду в Лондоні і нібито висловлював таке своє бажання під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому також повідомлялося про обговорення його призначення на інші посади, щодо чого наразі не досягнуто жодних конкретних рішень.